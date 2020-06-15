Google將推 Android TV 新品「Sabrina」 有遙控將可Stadia打機？

【Google Android TV 新作 Sabrina 消息】今年度的 Google 開發者大會 Google I/O 因為新冠肺炎疫情而被迫取消、同時也不會像 Apple 的 WWDC 一樣改成網上發布，不過並不代表 Google 就會放棄新產品開發，日前就有 Android TV 新產品的消息率先在網上流出。

Google 過去幾年一直有推出 Chromecast 系列的產品，標榜可以相對平價的價錢為沒有智能系統的電視加入鏡射 Miracast 或網絡投影功能，而日前在 XDA 論壇上曝光、代號「Sabrina」的新產品據說就比 Chromecast 系列更進一步，而且是掛著「Android TV」的名義出世的新品種 Dongle。

流出的 Android TV Dongle「Sabrina」外型簡約，有三色選擇（圖 XDA）

雖然 Google 方面並未有官方消息，但人們還是從流出的圖片及規格列表中大概推測了 Android TV 的功能。在流出的規格表中，可見 Android TV Dongle 擁有 Amlogic 四核處理器及 2GB RAM，可以播放最高 4K 75fps 的影像，又或是 4K 60fps 的 HDR10 影像。

XDA 方面又得到消息指 Google 正為此 Android TV Dongle 加入低延遲的串流功能，大概是為了加入 Stadia 雲端遊戲支援而準備。

Chromecast 用戶們待望已久的實體遙控器

Chromecast 用戶一直想要的實體遙控器，似乎也會跟隨 Sabrina 一同登場，遙控上有著 6 個按鍵，可用於控制 Android TV 的介面及媒體播放，只不過它是隨 Android TV Dongle 附送抑或需要另購就是未知之數。

資料來源：XDA Forum、AndroidPolice