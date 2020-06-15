Google將推 Android TV 新品「Sabrina」 有遙控將可Stadia打機？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Google Android TV 新作 Sabrina 消息】今年度的 Google 開發者大會 Google I/O 因為新冠肺炎疫情而被迫取消、同時也不會像 Apple 的 WWDC 一樣改成網上發布，不過並不代表 Google 就會放棄新產品開發，日前就有 Android TV 新產品的消息率先在網上流出。

Google 過去幾年一直有推出 Chromecast 系列的產品，標榜可以相對平價的價錢為沒有智能系統的電視加入鏡射 Miracast 或網絡投影功能，而日前在 XDA 論壇上曝光、代號「Sabrina」的新產品據說就比 Chromecast 系列更進一步，而且是掛著「Android TV」的名義出世的新品種 Dongle。

流出的 Android TV Dongle「Sabrina」外型簡約，有三色選擇（圖 XDA）

雖然 Google 方面並未有官方消息，但人們還是從流出的圖片及規格列表中大概推測了 Android TV 的功能。在流出的規格表中，可見 Android TV Dongle 擁有 Amlogic 四核處理器及 2GB RAM，可以播放最高 4K 75fps 的影像，又或是 4K 60fps 的 HDR10 影像。

XDA 方面又得到消息指 Google 正為此 Android TV Dongle 加入低延遲的串流功能，大概是為了加入 Stadia 雲端遊戲支援而準備。

Chromecast 用戶們待望已久的實體遙控器

Chromecast 用戶一直想要的實體遙控器，似乎也會跟隨 Sabrina 一同登場，遙控上有著 6 個按鍵，可用於控制 Android TV 的介面及媒體播放，只不過它是隨 Android TV Dongle 附送抑或需要另購就是未知之數。

資料來源：XDA Forum、AndroidPolice

《CS:GO》比賽途中 Windows 10 強制更新中斷 選手最後更輸比賽
Pokemon GO 舊Android機就快玩唔到 ？即睇邊部32bit舊機種受影響
紅米Redmi Note 9 小米手環 4C　超抵玩價錢香港同步開賣
侍魂 Samurai Shodown NEOGEO合集 EPIC限時送！附登記取得方法
MacBook行Win10二刀流必買！Parallels限時七折勁抵 仲有設定教學
日本公司推透明防水口罩　減低游泳課飛沫傳播　在水裡也要防疫？
華為P40 Pro+評測：增加陶瓷機身與100倍變焦　但P40 Pro更抵買？
【新冠肺炎】紐約向囚犯派山寨GameBoy防聚集　但唔怕任天堂嬲？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。