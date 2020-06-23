【AirPods Pro大更新】Apple 的 WWDC 開發者大會向來以軟件更新為重心，今次亦不例外，甚至沒有任何傳聞中的硬件新品發表；然而推出市場才半年左右的無線耳機 AirPods Pro，卻因為新的軟件更新而更加好用。

Auto-Switch 多裝置自動切換

相信有用 AirPods Pro 耳機的用戶，手上都不止一部 Apple 出品的智能裝置，在新版本的 AirPods Pro 韌體更新推出之後，就會加入一個名為「Auto-Switch」的自動切換功能，故名思義就是會同時連接幾個裝置，並在需要時自動切換 AirPods Pro 的音訊輸入來源。

Spatial Audio 聲場定位模擬戲院音效

Auto-Switch 勉強可以算是 Apple 為 AirPods Pro 準備的一個智能功能，然而最令人驚喜的卻是後頭的 Spatial Audio 功能。Apple 指出 Spatial Audio 功能最終目的就是讓正在以手機／平板觀看影片的用戶可以體驗到在戲院內觀影的感覺。

Apple 強調即使用戶的頭左右擺動，AirPods Pro 的模擬音源都只會停留在同一方位

要做到這一點，除了加強了音效模擬、讓雙聲道的耳機都可以模擬出 5.1 聲道、7.1 聲道，甚至是 Dolby Atmos 的音效之外，Apple 更加利用了 AirPods Pro 機內的陀螺儀 Gyroscope 及手機與耳機之間的連線，讓模擬的聲音鎖定由同一方向發出，令體驗更加迫真。

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