WWDC 20 Apple 蘋果全球開發者大會即將在香港時間 6 月 23 日 01:00 正式開始，除了預期之內的 iOS 14 外，WWDC 20 似乎會將更多重心放在 Mac 電腦平台上面。《香港01》一如往年將會為大家提供圖文直播，陪大家見證傳聞中 ARM 架構的 Mac 系統、新版本 iMac，以及 Apple Glass、Homepod mini 等可能現身的新產品發佈。

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＞＞6月22日 22 : 45

iOS 14 可能新增功能回顧：

iOS 14 傳聞有可能回復最初以 iPhone OS 命名；另外，大部份將會在 iOS 14 上出現的新功能，已經陸續在過去幾個月的測試版本中登場，所以這部份應該不會有太大的意外。不過相信 Apple 總會留一點驚喜，在 WWDC20 中作重點介紹。

部份可能出現的 iOS 14 新功能：

Home Screen 新增列表式顯示，方便檢索。

Fitness App 將會加入更多運動，而且讓用戶可以將教學影片下載到 iPhone、iPad、Apple TV 甚至 Apple Watch。

Podcasts 將加入建議功能，及可以跟朋友分享正在收聽的節目。

Messages 將在群組中加入「@」標記朋友作回覆的功能，以及回收訊息功能。

Safari 加入內建翻譯功能。

AR App 將會在 iOS 14 中以新版本出現，未知會否跟傳說中的 Apple Glass 有關。

iOS 14 將容許用戶將第三方 Apps 設定為預設 Apps。

Apple 將容許第三方開發者製作可以加入到設定的背景圖片包。

Apple Pencil 將可能讓用戶在任何文字輸入格中以手寫輸入文字，並且轉換為正式文字格式再發送。

＞＞6月22日 22 : 05

Apple CEO Tim Cook 剛剛在 Twitter 上載一段影片，令 fans 們猜測，會否跟 Memoji 新功能有關。

＞＞6月22日 21 : 00

今晚Apple將在網上作WWDC 20 Keynote發布會，不知道今次除了iOS14、watchOS 7及新macOS，還有沒有其他新品呢？

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