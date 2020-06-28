一場新冠肺炎疫情，讓全球企業都多少被迫轉型，科技企業的反應尤其迅速，Microsoft 日前就宣布將會永久關閉全球 83 間 Microsoft Store 實體店，動作比起其他企業都來得大。

全球的 Microsoft Store 由本年度 3 月尾開始就已經因為新冠肺炎疫情而暫停營業，而 Microsoft 在是次的聲明中就講明所有店鋪都不會再開門營業，將銷售業務專注於線上進行，預料每月仍然可以透過 Microsoft.com、Xbox 及 Windows 接觸到全球 190 個市場中超過 12 億用戶。

首間 Microsoft Store 實體店於 2009 年開幕，其後在世界各地都開設了分店，這些實體商店被視為 Microsoft 版本的 Apple Store。（圖 Microsoft）

首間 Microsoft Store 實體店於 2009 年開幕，其後在世界各地都開設了分店，這些實體商店被視為 Microsoft 版本的 Apple Store。

除了有各式 Microsoft 自家產品如 Surface 電腦、Xbox 出售之外，也會有其他廠商在 Windows 筆電銷售，另外一些較大型的 Microsoft Store 更會有類似 Apple Genius Bar 的 Microsoft Answer Desk，由專人解答用戶的問題。

Microsoft Store 實體店員工不需要面對失業問題（圖 Microsoft）

Microsoft 方面強調，今次關閉 Microsoft Store 的同時不會裁員，現有的實體店員工會轉至 Microsoft 的其他工作場所，繼續提供遙距銷售及售後服務等等。

在一般的認知當中，棄線下、轉線上的決定可以將服務成本降低，為公司節流；然而 Microsoft Store 實體店的業務實在太龐大，Microsoft 預計會因此次的決定多付出 4.5 億美元以進行善後，短期支出反而更多了。

資料來源：MSPowerUser