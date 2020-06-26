PS5 吸引了全球玩家們的目光，然而 Sony 仍希望可以改進 PS4 系統和 PlayStation Network 的服務，更推出所有人都可以參與的「搵 Bug 活動」，直接用獎金吸引玩家回報漏洞、齊齊捉臭虫。

HackerOne 合作計劃

Sony 聯同漏洞獎勵計畫通報平台 HackerOne，推出一項所有人都可以參與的活動，向 Sony 回報 PS4 和 PSN 上的 Bug。Sony 為改善遊戲主機和服務的質素，也曾舉行過這類找 Bug 活動，不過參加者只限於專業機構和相應的組織，但今次竟開放給所有的玩家。

豐富獎金作招來

Sony 舉行今次的活動，主要想透過廣大的玩家群，協助找出 PS4 硬件﹑系統﹑配件（如手掣），以及 PSN 服務上的 Bug，再加以改善。當然，Sony 不是白要玩家付出，透過 HackerOne 的平台，玩家的 Bug 如果是首次回報的話，經 Sony 審核會發出對應的獎金。根據 Bug 的嚴重性，獎金由 100 美金至 50,000 美金不等。目前 Sony 已派發 173,900 美金（約135萬港元），平均一個有效回報的獎金也高達 400 美金。玩家如果在遊玩期間發現 Bug 的話，不妨嘗試上載到 HackerOne，看看能否獲得獎金報酬。

資料來源：HackerOne

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