食炸雞、超市購物有著數　慳105蚊WeChat Pay HK電子優惠券教你拎

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KFC 肯德基、惠康及 Market Place by Jasons 推出 WeChat Pay HK 電子現金券，購買前利用 WeChat 掃瞄小程式碼就可以領取著數，累積優惠仲可以去到 $105，即刻睇下點用手機攞 WeChat 優惠券。

去 KFC 食肯德雞，或者去惠康、Market Place by Jasons 及旗下 Market Place、 3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及 Jasons Ichiba 以 WeChat Pay HK 消費，就可以使用電子現金券攞著數。

以 WeChat Pay HK 去食肯德雞，可以用電子現金券攞著數。（資料圖片）

由即日起至 7 月 14 日，WeChat Pay HK 用戶到 KFC 肯德基掃瞄小程式優惠碼（下面縮圖有齊優惠），就可以領取一張 $9 電子現金券（有效 14 日），可於全港指定KFC（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）以WeChat Pay HK單筆消費滿 $60 時使用。

另外，WeChat Pay HK 用戶每次在指定 KFC 單次消費滿 $30 就可以獲得一個印花，每 3 個印花可以再換領一張 $9 現金券，推廣期內最多可以再換領 2 張現金券，同樣可以在單次消費滿 $60 時使用。

↓ 即刻放大掃瞄 WeChat Pay HK 電子現金券 ↓

另外由即日起至 7 月 26 日，WeChat Pay HK 用戶掃描指定小程式優惠碼，就可以領取一張 $25 的電子現金券，可以在惠康、Market Place by Jasons 及旗下 Market Place、 3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及 Jasons Ichiba 以 WeChat Pay HK 消費 $100 時使用；推廣期內最多可獲三張 $25 電子現金券。

另外，WeChat Pay HK 用戶每次在上述店鋪單次消費滿 $50 就可以獲得一個印花，每 2 個印花可以再換領一張 $10 現金券，推廣期內最多可以換領 3 張現金券，可以在上述店鋪單次消費滿 $50 時使用。每位 WeChat Pay HK 用戶若果攞盡優惠，最多可以領取 $105 現金券。

↓ WeChat Pay HK 發畫圖利是攞印花 ↓

除了消費優惠之外，大家仲可以「搵朋友著數」！由即日起至 7 月 17 日止，用戶可以在 WeChat Pay HK 的「優惠專區」進入「發畫圖利是攞印花」活動專頁，就可以搵朋友幫手一齊儲印花。

用戶可以在「發畫圖利是攞印花」活動專頁查看自己的畫圖挑戰任務，然後以「派利是」形式向朋友出題，每個題目都需要不同數量的朋友完成（通常是3或5個）。朋友需要繪畫蒙羅麗莎、巴黎鐵塔、美人魚、瑜伽等題目，通過AI鑑定成功畫出指定圖案去領取利是。每位朋友成功拆利是，用戶就可以得到 1 個印花；每 3 個印花就可換領 1 張 $5 通用電子現金券（有效期 7 日），推廣期內每個用戶最多可獲得 9 個印花，換取最多 3 張 $5 通用電子現金券。通用電子現金券可於全港接受 WeChat Pay HK 指定商戶單次消費滿 $10 時使用。

電子現金券將會即時自動發放至用戶的 WeChat Pay HK 賬戶內，數量有限，送完即止。

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