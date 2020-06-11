法拉利繼SF90 Stradale後推純電動車？電池技術未達標最快2025年

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

自從法拉利首款插電式混合動力超跑Ferrari SF 90 Stradale，全世界都在好奇法拉利朝著電動車的腳步可不可能加快。Ferrari行銷總監Enrico Galliera近日在接受英國車媒《Autocar UK》採訪時表示，目前尚無關於電動汽車的明確計劃，而且要生產的話一定是100%具有法拉利DNA的全電動車款。也就是說，研發出引領車壇的新技術，可能至少還要再5年以上，也就是2025年才會是時機成熟的時候。

+8
+7
+6

▲法拉利純電動車至少要到2025年後才會發表，圖為品牌首款混合動力超跑Ferrari SF 90 Stradale

Ferrari法拉利汽車的目標要在2022年起，替旗下60％的市售車款導入電能動力，為什麼必須等到2025年才要推出全電動車呢？法拉利CEO Louis Camilleri曾經指出，目前市面上EV電動車的充電速度是需要突破的一大問題，既然現今的電池技術還沒有到位，就法拉利汽車研發團隊來說就是不達標準，因此還不能推出全電動車款。目前法拉利正在研究各種動力系統，甚至考慮氫和生物燃料，找出最有效的方法，所以至少還要5年的時間。

▲法拉利研發搭載4具電動馬達、4輪驅動的雙座電動跑車，已向歐洲專利局提交了與電動汽車技術相關的專利申請（歐洲專利局）

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇電動車三大隱憂▼▼▼

+8
+7
+6
Tesla傳將推出新款電池　兩大特點令電動車價格有望追貼傳統汽車
SAMSUNG研發全新電動車固態電池　體積重量減半續航力達800公里
【車廠齊抗疫】林寶堅尼改生產線造口罩　法拉利幫手製作呼吸機
【法拉利】賽道上的極速躍馬 Ferrari F8 Spider
【法拉利】50年後經典佈局重現 Ferrari 812 GTS
【法拉利】SF90 Stradale獲iF設計金獎
【法拉利十大經典】由古董到F1超跑 紅色外殼的速度堅持
「法拉利」能飛上天　Lazzarini研FD-One概念飛天車　續航力3小時

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：法拉利Ferrari電動超跑何時推出？】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。