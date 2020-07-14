【Airpods 耳機調節 教學】Apple 發表 iOS 14 後陸續更新功能，當中提及Airpods / Airpods Pro新功能中，有一項可提升通話及聽歌睇片時音效質素，但又未詳細提及如何使用的「耳機調節」功能！以下提供耳機調節功能開啟步驟、實際效果。

耳機調節功能適用於Airpods 1/2代、Airpods Pro及BEATS有主動降噪耳機 【Omid Armin@Unsplash圖片】

使用 AirPods進行通話或聽歌，因為未有特別為Apple耳機調節功能，或會在通話時人聲部分會聽不清、尤其在聽力方面有缺憾的使用者，Apple終於在iOS 14中加入為Airpods 1/2代、Airpods Pro及BEATS耳機的「降低高音量」、「耳機調節」功能，「耳機調節」功能可以自訂上述耳機輸出音訊，提升電影對白、通話人聲或音樂細位，按個人喜好選擇iPhone提供的聲音品質，更可以設定為只在通話或只在聽歌時套用設定！

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經「耳機調節」調整後的Airpods，如選擇擴大音域後，的確能提升通話時人聲表現，原意當然是讓弱聽人士能透過Airpods聽得更清晰音訊，另外在音樂、電影等細節位亦有提升，iPhone / Airpods 用家不妨一試！