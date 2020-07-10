Apple於6月初WWDC 2020公布 iOS 14 新系統，一個月以來只有認可測試人員有機會嘗鮮，日前蘋果已經公開Public Beta 公測 讓用家下載，一試離線翻譯、Smart Widgets、App Library及製作新的口罩Memoji！

iOS 14第一個公眾測試版終於開放下載 【WWDC 截圖】

即睇iOS 14 測試版評測：即時翻譯方便、Widgets設限不及Android靈活

安裝 iOS 14 Public Beta前，先了解手上iPhone / iPad （iPadOS 14）是否屬於支援機種，用家可以按以下圖片資料檢查一下。

▼▼ iOS 14 iPhone支援型號 【點圖放大】▼▼

+ 12 + 11 + 10

▼▼ iPadOS 14 支援iPad型號 ▼▼

+ 10 + 9 + 8

安裝iOS 14公測

要率先試用 iOS 14，Apple這次官方正式開放的公測版，以開發者測試第二版（Developer Beta 2）為基礎，而下載公測版的先決條件就是要參與Apple Beta Software Program，但過程不算複雜，一分鐘即可參加！步驟過程以圖片解說【點圖放大睇詳情】

+ 12 + 11 + 10

▼▼ iOS 14 / iPadOS 14 有乜新功能？▼▼

+ 2

▼▼ Smart Widgets桌面小工具 ▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼ 離線翻譯 最好用？ ▼▼

+ 6 + 5 + 4

▼▼ App Library 分類最清晰▼▼

▼▼ 新！口罩Memoji and more 一次睇晒▼▼

+ 11 + 10 + 9

注意安裝風險：iOS 14 Public Beta 仍在開發，因此可能存在嚴重漏洞/程式錯誤，或令部分app或功能可能不會如常操作，資料亦無法向後兼容，所以安裝iOS測試版前，請確定備份iPhone / iPad 等 iOS 裝置。

資料來源：Macrumors