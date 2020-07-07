iOS 14會於用家密碼外洩時發出警告　iCloud鑰匙圈提供安全性建議

早前WWDC 2020公佈iOS 14。Smart Widgets、App Library、App Clips、Car Key同Siri離線翻譯都是部份iOS 14新功能。如今傳出iOS 14和iPadOS 14的「iCloud鑰匙圈」（英文iCloud Keychain）功能將有顯著改良，新加入的元素將會令iPhone用家部機更安全。

iCloud鑰匙圈的主要功能，係透過iCloud儲存和同步來自不同網站和App的所有密碼，確保用家不同裝置上的密碼及其他機密資料保持更新。簡單講，iCloud鑰匙圈能記住多種資料，讓用家無需費心。系統會在用家核准的裝置（如iPhone、iPad或Mac機）上自動填寫資料，例如Safari使用者名稱和密碼、信用卡、Wi-Fi密碼和社交媒體登入資料。

iOS 14將強化iCloud鑰匙圈，令它不再只是以Apple ID串連起不同Apple裝置密碼的小型管理工具，變得更有「主見」同警覺性。Apple將提供一個全新「安全性建議」選單，讓用戶了解其密碼有無安全風險、是否不幸登上外洩名單和夠不夠高強度複雜難估等等（點擊放大圖片細睇詳情）：

密碼外洩警告的新功能，對用家來講算是重要，不但通知用家立即更改密碼保平安，而且亦警剔用家使用重複或類似的密碼，可能還會影響其他帳戶。

安全性建議功能除將於iOS 14及iPadOS 14加入，macOS Big Sur亦支援。以下為macOS Big Sur對於安全性建議功能的描述：

Safari安全地監視你所儲存的密碼，自動監視可能跟數據洩露有關的密碼。為此，Safari使用強大的加密技術，以安全私密的方式定期對照外洩密碼列表、檢查你的密碼任何衍生變化，更不會向Apple透露你的密碼資訊。如果Safari發現外洩，它可以幫助你升級至可用的「使用Apple登錄」，或自動生成新的安全密碼。 macOS Big Sur詳情

Apple還宣布開源項目，以協助開發人員研發跟各大流行網站兼容的高強度密碼。Apple還會透過 Web Authentication API，在Safari內添加對Touch ID和Face ID的支援。iOS 14，iPadOS 1及macOS Big Sur有望於今年秋季向公眾開放。

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