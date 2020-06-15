【電腦開倉】買新電腦注意，hp舉行周末開倉，一連3天於鰂魚涌發售多款Pavilion電腦、OMEN電競Notebook手提電腦、24吋IPS顯示螢幕，每日平均推售特價產品，部份限量電腦低至27折，更有部分健康產品留至最後一天現場發售。

hp於周末（6月19日至6月21日）期間舉行電腦開倉，部分陳列品電腦產品低至27折，當中3天開倉期間都有不同特價產品推出，當中每天都有最平產品推出，每日推介可按下圖睇優惠。

超輕巧的HP Spectre X360都有得平（蔡浩騰攝）

6月19日特價品【點圖放大】

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首日開倉記者推介：348 G5 / Pavilion 14，同樣為14吋型號，基本配置8GB RAM、256GB SSD及intel Core i5 8265U處理器，只是設計上348 G5的USB槽集中設在右邊。

6月20日特價品【點圖放大】

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6月20日記者推介：OMEN by hp 15 DH0032TX / 24mh IPS Monitor / Spectre X360 13"

OMEN by hp 15.6吋電競筆電配240Hz螢幕，由原價近2.4萬劈至$9,000，減近63％；而選擇換Mon亦可平執24mh IPS顯示屏 ，具備上下升降及90度垂直顯示調校。Spectre X360 13"高配置Core i7、16GB RAM加2TB SSD由原價2.2萬減至6千，抵玩！

6月21日特價品【點圖放大】

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6月21日記者推介：Pavilion 15-cs3003TX 15.6吋 Pavilion 作為Desktop Replacement最適合，8GB RAM配256 SSD+1TB混合儲存硬碟，可擴充一下記憶體至16-32GB足夠日常工作加打機。

日期：2020年6月19日至6月21日（星期五至日） 時間：上午11時至晚上7時 地址：鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈8樓807室（太古站A1出口）