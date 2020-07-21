OnePlus Nord 3300蚊有找 5G 機！平價新作發布　香港都買到

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【OnePlus Nord平價5G手機發布】中國內地起家的手機品牌過去幾年於外國市場打出名堂，不過旗下產品就越賣越貴，脫離了當初格調與性價比並重的路線，不過隨著其全新產品線 OnePlus Nord 的登場，情況應該就有變化了。

OnePlus Nord 是繼數年前的 OnePlus X 之後 OnePlus 再次發表的中階機種，用的並非旗艦級配置，但就將價格壓低及將機身設計得更活潑，以吸引更多、更年輕的用戶。

OnePlus Nord 功能賣點及規格一覽

▼▼▼即睇 OnePlus Nord 詳細規格、上市資料 同埋香港點樣買！▼▼▼

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OnePlus Nord 官方拍攝試相

OnePlus Nord 的相機硬件規格絕對不是市場頂級，但已是公認輸出平穩的組合，尤其是它所採用的 4800 萬像素 Sony IMX586 CMOS，更是過去一年間不少廠商都愛用的感光元件，拍攝質素有一定保證，為此，OnePlus 官方還上載了一組由 Nord 拍攝的原相供我們參考。 👇👇即刻睇睇新機拍攝的試相👇👇

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香港 5G 網絡起步，正在考慮購入一部 5G 機麼？除了以上提及的 OnePlus Nord 之外，香港市面上原來已經有 16 部不同的 5G 機種，不過講到價格，暫時始乎只有小米出品可以與之匹敵：

▼▼▼ 目前香港可購買 5G 手機一覽（按圖放大看詳細）▼▼▼

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