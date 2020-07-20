WFH｜Zoom 開會10招安全貼士　教你自訂美圖背景　附70幅動漫靚相

數碼生活
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新一輪的新冠肺炎疫情讓不少香港打工仔需要重啟在家工作（Work from Home / WFH／Home Office）安排，視像會議自然少不免。早前爆紅的 Zoom 依然是不少用戶的首選，而雖然一些重大的保安漏洞已被堵塞，但要做到更安全地以 Zoom 溝通，以下 10 招最好還是學起來吧！

Zoom 開會保安 10 式，按圖放大看10用戶必學安全貼士👇👇👇

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Zoom 專用虛擬背景 Wallpaper 分享

上面其中一招提到各位可以在用 Zoom 開會時為自己設定一張虛擬背景，可以適當地保障自己私隱（或凌亂不堪的家…），筆者以下就為大家找來數十張相當有趣的 Wallpaper，讓大家可以隨便取用。

首先有動漫類型，當中包括有《新世紀福音戰士 Evangelion》、《多啦 A 夢》、櫻桃小丸子、甚至連《邪留丸》都有相當合用作虛擬背照的圖片；日本動漫不感興趣？圖輯內還有 Marvel 電影、迪士尼 Pixar 動畫作品的 Wallpaper：

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另外有遊戲類型的，作品包括有任天堂的《瑪利奧》、《Pokemon》、《薩爾達傳說》甚至《動物森友會》等等，也有較硬核玩家會喜愛的如《Monster Hunter》、《Street Fighter》、《Final Fantasy》等系列的圖片：

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