【手機快速充電器隨時爆炸？】手機電量愈來愈重要，快速充電器等產品亦愈來愈受青睞，不過騰訊安全玄武實驗室在部份快速充電產品發現了名為「BadPower」的新型安全問題，黑客入侵後可令這些快速充電品着火燃燒，造成危險。

為何黑客可入侵快速充電設備？

（騰訊安全玄武實驗室）

充電器基本上沒有網絡連接，驟眼看與黑客入侵好像扯不上關係，不過原來快速充電設備不僅有電力傳輸功能，也可傳輸資料，黑客可透過以下方法入侵，控制設備供電量。👇👇即睇黑客入侵充電器方法👇👇👇

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至少18款快速充電器有問題

BadPower不像傳統網路安全問題般會洩露資料隱私，但可以通過控制充電器供電量，造成現實安全問題。騰訊玄武實驗室測試市面上35款快速充電設備，發現至少18款存在BadPower問題，涉及8個品牌，未有開名。

玄武實驗室今年3月已將BadPower問題報告給中國國家資訊安全性漏洞共用平台（CNVD）。

不過未有實質成效前，建議使用充電器的大家做好以下8招，防止充電器着火燃燒，甚至爆炸。

👇👇👇充電器防爆自保8招👇👇👇

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資料來源：騰訊玄武實驗室

同場加映：消委會測試15款無線充電器 邊款最平靚正？

無線充電器簡單易用，把智能裝置放在充電器上便可充電，不受充電線束縛，惟消委會早前測試發現，市面上無線充電器充電速度懸殊，充電效率亦很參差，即使有Qi認證，效能亦未必較高。要知道哪款無線充電器好用，快看看消委會評分吧！

👇👇👇15款無線充電器評分👇👇👇

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其餘7款無線充電器評分，可看：【消委會】15款無線充電器比併！Qi認證未必最好、2招電池更長壽