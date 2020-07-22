【新冠肺炎確診者食肆、大廈、商場名單】本港COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐遍布全港，衛生署每天都會更新確診者曾到大廈、食肆、商場名單。雖然名單眾多，但其實有方法一鍵查看自己區、附近食肆、大廈及商場是否高危，方便快捷。

新冠肺炎患者足迹遍布多區。（「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖）

本港新冠肺炎疫情近日突然惡化，截至7月21日確診者已突破2000人（2019人），當中14人死亡。為免中招染病，除了戴好口罩等防疫裝備，當然要避免到患者曾到訪的地方，包括食肆、商場、大廈等等！

▼▼▼ 即睇高危食肆、商場、大廈名單 ▼▼▼

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▼▼▼ 患者居住過的住宅大廈名單 ▼▼▼

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其實在新冠肺炎感染人數急升下，本港多區都有確診者足迹，要知道每日最新疫情數字、遍布地區，以及高危交通工具等，可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，以圖像方式檢視疫情資訊，使用方法如下。

▼▼▼ 新冠肺炎疫情互動地圖使用方法 ▼▼▼

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一鍵search高危食肆、大廈及商場教學

雖然高危食肆、商場、大廈名單眾多，但原來手機及電腦都有方法可以立即查出自己區或附近地方有否確診者足迹，方法如下。

▼▼▼ 超簡單搵高危食肆、大廈及商場教學 ▼▼▼

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KKwong測試35款香港口罩 萬寧、SOSoMask質素如何？

今次一口氣評測多達廿款香港品牌口罩（林勇攝）

新冠肺炎疫情在香港再度爆發，口罩繼續是防疫必需品，惟市面上港產口罩款式眾多，究竟如何選擇呢？香港01早前委託化學專家K Kwong博士一一測試，看看各款評分。

▼▼▼ 各款香港口罩評分，有些款式另人失望？ ▼▼▼

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更多款式評測詳情可看：口罩評測｜KKwong盲測35款香港口罩 萬寧、SOSoMask質素如何？