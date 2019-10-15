【消委會】15款無線充電器比併！Qi認證未必最好、2招電池更長壽

無線充電器簡單易用，只需把智能裝置放在充電器上便可充電，不受充電線束縛，惟消委會測試發現，市面上無線充電器充電速度懸殊，充電效率亦很參差，即使有Qi認證，效能亦未必較高。

Qi是無線電力聯盟（WirelessPowerConsortium）制定的無線充電標準。消委會測試15款無線充電器充電速度、使用方便程度及省電表現，售價90元至548元，其中9款樣本獲得Qi認證，其餘6款樣本是Qi兼容（未有在獨立實驗室進行Qi認證測試，但聲稱可為支援Qi無線充電的智能裝置充電）。

無線充電器運作原理。（消委會圖片）

測試中Qi兼容的樣本。（羅國輝攝）

充電速度懸殊

消委會測試發現，各樣本為三星（Samsung）Galaxy S9及蘋果（Apple）iPhone XR充滿電所需時間，分別由157至283分鐘及158至331分鐘。

整體而言，「Monocozzi」、「Miniso」及「Verbatim」充電速度較快，為2款手機充滿電需時皆少於3小時，表現較佳；表現較差的是「thecoopidea」，為2款手機充滿電所需時間均達4.7小時或以上。

另外，「Miniso」及「Verbatim」為iPhone XR充電所需時間，較原廠電源供應器短，相信因為平均輸出功率較高。當然，充電時間較快不一定代表較原廠電源供應器好，因除了充電時間，還須考慮安全、電池負荷能力、手機溫度會否上升等問題。

其實iPhone近日更新iOS 13.1系統後，被發現限制第三方無線充電器充電速度，蘋果官方認證的Belkin、Mophie等則不受影響，未知有否因此影響測試結果。

3款較耗電

消委會發現，相對使用原廠電源供應器，全部無線充電器樣本均會耗用額外電量。為Galaxy S9充電時，各樣本相對使用原廠電源供應器的充電效率55%至79%，為iPhone XR充電時效率則62%至81%。

當中表現較差的是「Magic-Pro」、「三星EP-N5100」及「EP-PG950」，整體耗電量較高，僅獲1.5評分；整體表現較好的是「Verbatim」，效率達70%或以上。

耐跌撞能力

消委會亦為無線充電器進行掉落測試，即從0.75米枱面掉下瓷磚地板，並重複5次。大部分樣本都能通過測試，惟「Infinity」於測試後不能充電。

測試結論

已獲Qi認證樣本的售價，普遍較Qi兼容的高，惟試驗結果顯示，部分Qi兼容樣本整體表現，與評分較高的Qi認證樣本不相伯仲。例如只有Qi兼容、售價最便宜（90元）的Miniso，總評分與獲Qi認證、售價最貴（548元）的Belkin相同。

綜合測試結果，以下8款無線充電器評分最高：（點小圖放大看）

+ 4 + 3 + 2

正確使用無線充電器 延長電池壽命

購買無線充電器前，除了檢查所用智能裝置是否支援無線充電，亦應留意無線充電器輸出功率，因輸出功率愈高，充電速度雖然愈快，但亦會加快電池老化速度。

另外，消委會引述英國華威大學研究指出，無線充電時的手機溫度，較使用原廠電源供應器為高，而若無線充電器發射線圈中心與手機接收線圈中心不對齊，輸出功率便會增加，令手機溫度上升，同樣有機會令手機電池加速老化。

（資料圖片）

故此若想電池壽命更長久，便應注意無線充電器輸出功率及充電位置了。