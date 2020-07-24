iPhone 12推遲11月發佈？即睇3大新傳言　有Mini介面、潛望鏡頭

【Apple iPhone 12傳聞】今年iPhone 12 4款型號因肺炎瘟疫有可能推遲至10下旬至11月發布。天風國際證券的Apple分析師郭明錤預測iPhone供應鏈將於2020年下半重組，2022年或推出配備潛望鏡頭之iPhone。外媒亦從剛發布之iOS 14 Beta的Display Zoom功能中發現iPhone 12 Mini機型專用介面，進一步間接證實該系列最細機尺寸小至5.4吋。

Apple著名分析師郭明錤近日一份新報告，詳細介紹了Apple的iPhone鏡頭供應鏈新計劃新步署。郭氏表示中、韓兩間手機光學鏡頭供應商，最快今年下半年加入iPhone供應鏈，他還認為這些公司將能提供質素更高、性能更好的組件。

👇👇👇即睇iPhone 12鏡頭供應鏈變陣+2022年iPhone潛望鏡頭預測👇👇👇

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此外，9to5Mac在剛發布之iOS 14 Beta的Display Zoom選項中，發現適用於傳聞中最細小迷你iPhone 12的UI使用者介面。iPhone 6起，iOS加入Display Zoom功能，容許用家縮放整個介面，二選一地取捨使用最配合螢幕解像度和尺寸／最啱自己閱讀習慣的介面。例如可以在5.5吋iPhone上使用4.7吋iPhone的介面；在4.7吋iPhone上又可使用4吋iPhone的介面。

👇👇👇iPhone 12最細機型UI使用者介面 及 iPhone 12流出機殼對照👇👇👇

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資料來源：Real Sound、Ｍacotakara、9to5Mac（1/2/3）、MacRumors、鉅亨網

同場加映：iPhone 12 充電線升級

有傳出由 iPhone 12 起，Apple 將不會再附送充電器，只會附有充電線，不過以往 iPhone 充電線的線材就有容易裂開的問題，經常屈曲和拉扯，很快就會裂開露出電線。近日內地網站從特殊渠道取得疑 iPhone 12 的充電線，插頭同樣是 USB-C to Lightning 的快充線，不過線材終於有所提升。👇👇👇編織材質充電線特點👇👇👇

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