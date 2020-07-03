【iPhone 12 傳聞】Apple至WWDC 2020後，都不斷有新iPhone 12傳聞，最新一則是有關iPhone 12 鏡頭，據著名分析師透露，蘋果即將推出 iPhone 12 的後置鏡頭或配備高級數陣列，進一步提升拍攝質素，組件並於本月內出貨。

著名蘋果分析師 郭明錤 近日發表有關 Apple iPhone 光學鏡頭組件供應商：大立光電（Largan）分析報告指，開始向蘋果iPhone 12 供應「高階」光學鏡頭，並於7月中旬開始出貨。大立光電 除供應iPhone鏡頭造件，亦有供應Sony、Samsung及華為智能手機8P鏡頭。

各界估計iPhone 12 Pro系列或有4鏡頭，實際以3鏡頭+LiDAR感測更為接近。 【EverythingApplePro圖片】

據自由時報報道亦同樣吻合，指 大立光電 將自7月中旬開始供應 iPhone 12 高階鏡頭，比去年推出 iPhone 11 時供應鏡頭時間延後大約4-6星期，推斷Apple下半年Apple鏡頭出貨組裝高峰期將會是9-11月（去年組裝高峰期為8-10月）。而據財經新報指， Apple 6月初 向大立光電取得廣角鏡頭專利授權。

郭明錤 在報告中並沒有提及‌iPhone 12‌的「高階」光學鏡頭技術資料，據 外國蘋果消息網站 EverythingApplePro 估計，iPhone 12 Pro以上的攝影組件可能採用更大、達6.7英寸感光元件，保留3鏡頭加上首發於iPad Pro的LiDAR感測器，外表就像有4個鏡頭。

▼▼ iPhone 12 Pro 預測鏡頭4大改進 ▼▼

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根據Jon Prosser的爆料外媒列出４部iPhone 12的型號和售價。（AppleHub Twitter）

▼iPhone 12 渲染圖 【點圖放大】▼

iPhone 12機側的不銹鋼邊框已成為各媒體估算的最大公因數。【LetsGoDigital 圖片】

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▼ iPhone 12 Pro 渲染圖 【點圖放大】▼

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▼ iPhone 12 Pro Max 渲染圖 【點圖放大】▼

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資料來源：Macrumors