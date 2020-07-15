iPhone 12 將會在年尾推出，主機未見真身，不過近日就流出疑似附贈的充電線。對 Apple 粉絲來說，今次在充電線上也帶來了驚喜，疑將改用編織線，用家是否終於都可以逃過爛線的悲劇呢？

編織材質 Lightning 充電線

之前就傳出由 iPhone 12 起，Apple 將不會再附送充電器，只會附有充電線，不過以往 iPhone 充電線的線材就有容易裂開的問題，經常屈曲和拉扯，很快就會裂開露出電線。近日內地網站從特殊渠道取得疑 iPhone 12 的充電線，插頭同樣是 USB-C to Lightning 的快充線，不過線材終於有所提升。

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iPhone 12 系列的包裝內，將不會附贈充電器和耳機（MacRumors 圖片）

用上編織線材質，比起以往的 PVC、 TPE 材質更加耐磨耐用，應該可以解決以前容易裂開的問題。如這條線真的是官方將會附送的話，即是繼 Mac Pro 的 Thunderbolt 3 Pro 黑色編織線後，再次在 Apple 產品的充電線上，使用編織線材質，對 iPhone 用家來說，這絕對是期待已久的改變。

資料來源：充電頭網

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