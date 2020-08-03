Apple中國App Store下架逾3萬款手遊　佩奇豬都禁！即睇哪些中招

中國App Store 逾3萬款手機遊戲下架！早前已經流傳中國收緊對手遊的審批，雖然中國官方並沒有公開監管內容，但Apple於中國的App Store在7月份內已下架了數千款手遊。到了7月31日更下架達3萬多款Apps，當中遊戲佔九成。合共超過3萬款手遊已在中國App Store下架，究竟當中下架什麼類型遊戲？中國還可以玩什麼手遊呢？

根據中國應用監測網站「七麥數據」的資料所知，可以看到單單7月31日已經下架達3萬多款apps，當中近2萬7千多款手遊，加上月內下架的手遊，就已經超過3萬款遊戲。當中有不少非常熱門的遊戲，如在App Store免費排名曾達top 10的《搬磚我最强Stack Colors!》及《魔方一起浪Cube Surfer! 》，而排名亦達前top 100的即時戰略的《山海經神獸錄：神獸來了！》亦都不能幸免。根據Apple所指，手遊如沒有取得中國國家新聞出版總署的版號，便不可以在App Store上架，因而將這3萬款遊戲下架。

其實每個月都有近1萬款app下架，但7月31日就下架數目明顯大幅增加（圖片來源：七麥數據）

不過要申請版號並不容易，近年收緊了不少題材上的限制，有傳聞指如「全球同服」、「多國玩家線上聊天」、「地圖編輯」、「金錢交易」等功能；以及如「喪屍」、「末日」、「瘟疫」、「寫實性愛及暴力描寫」、「鬼」、「妖」等題材都不會獲批版號。另外，還看到不少「外國題材」、「休閒」、「官場」、「武俠」類型的手遊被下架外，就連於中國非常高人氣的外國動畫「佩奇豬」都被下架......可見審批有多嚴。

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資料來源：Bloomberg、七麥數據