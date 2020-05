網傳「2020中國遊戲禁令」？熱門題材全封殺玩家從此無GAME玩？

自從中國有玩家在Switch的《動物森友會》(動物之森)上以國家領導人習近平開玩笑,加上香港眾志秘書長黃之鋒大力推動下,先有《動物森友會》的網絡功能被關,後來甚至連遊戲也禁止發售。直至近日,網上流傳一份「2020中國遊戲禁令」,列舉八大中共企圖禁止的遊戲內容,其苟刻嚴格程度前無古人,如禁令一旦屬實,幾可肯定日後「中國人咩GAME都唔使旨意玩」,情況有如目前中國的影視作品題材被禁一樣。

中國玩家從此無雞食

第一,禁止遊戲提供「全球同服」、「多國玩家線上聊天」功能。中國遊戲不得開設外國人可加入的伺服器,不可提供全球同服上線功能;中國玩家不得與外國人同服,亦不可接觸境外未經審批的遊戲。目前在中國比較有名的「全球同服」遊戲包括食雞《PUBG》、《遊戲王》以及《第五人格》等,以後通通無得玩。換句話說,我們以後玩手遊或Steam上的MMO遊戲時,將再也見不到中國玩家。

《Coronavirus Attack(冠狀病毒大進擊)》。遊戲中一種會導致人變成自私喪屍的病毒正在國家肆虐,玩家要盡力消滅帶菌者,見一個殺一個。

《Coronavirus Attack》滿載敏感字眼

第二,禁止遊戲影射新冠肺炎。此例明顯針對Steam在四月推出的《Coronavirus Attack(冠狀病毒大進擊)》。遊戲中一種會導致人變成自私喪屍的病毒正在國家肆虐,玩家要盡力消滅帶菌者,見一個殺一個。遊戲更特設許多特別名字的成就解鎖,包括「秘密數字198964」、「臺灣不是中國」、「光復香港時代革命」等,售價更刻意設定為「64元」,大量中國小粉紅及中國官媒指責該遊戲辱華,於留言區全力討伐,變相令遊戲更火紅,雖然遊戲性一般,但也吸引愈來愈多人下載支持。

《Last Of Us Part 2》集齊三大玩素

第三,禁止遊戲內出現喪屍、末日、瘟疫等題材。喪屍題材方面,除了去年非常受歡迎的《Days Gone》不能玩,最近推出的《Biohazard RE:3》也不能玩、《RDR2》、《COD》等的喪屍模式也不可以下載;末日題材的最近大更新的《FallOut 76》不能玩;瘟疫為題材的像早前Steam上頗受歡迎的《Plague Inc: Evolved》便不能玩;至於即將推出的PS4獨家大作《Last Of Us Part 2》更是有齊喪屍加末日加瘟疫三大題材,中國玩家一定無得玩。

無法學習水之呼吸

第四,禁止遊戲內出現「殺」、「死」、「鬼」、「妖」等「導向不良」用詞。這四個字牽涉的遊戲題材實在太廣泛,集齊這四大元素的,如上年推出的最佳動作遊戲《隻狼》、上月推出的《仁王2》,還有即將推出的大作《對馬戰鬼》,打的殺的全部都是妖魔鬼怪,相信是不能玩的了。至於「中一個字」的例如小島秀夫的《「死」亡擱淺》又或正在火熱開發中的《「鬼」滅之刃》,相信也難逃一劫,中國玩家從此無得送貨也無得學會水之呼吸。

RPG只能以物易物

第五,禁止遊戲內出現宣揚盲目拜金的社會價值觀。事實上大部份遊戲都有金錢交易系統,例如玩《動物森友會》就是炒大頭菜還房貸,玩《FF VII REMAKE》就是打怪儲經驗值之餘也要儲GIL買武器魔光石道具,還有較早前推出的《人中之龍 7》、《女神異聞錄5》、近日推出的《聖劍傳說3》也如是,日後中國玩家將與所有RPG絕緣,又或回到以物易物的原始人時代吧。

肅清小豬「多人運動」

第六,禁止遊戲內出現或鼓勵與多人發生戀愛關係等對青少年產生不良誘導的內容。那麼所有戀愛遊戲一律禁止,《新櫻花大戰》這類後宮系也不能玩,UBISOFT推出的《Assassin's Creed Odyssey》不單止可以瘋狂溝仔溝女,而且還可以男男或女女,在封閉國家更加會被禁,剛剛公佈推出的《Assassin's Creed: Valhalla》相信亦不能倖免,畢竟維京人也要談戀愛;另外羅志祥代言的手遊《劍與遠征》,如果中共嚴打起來,為了肅清「多人運動」,很大機會也不能玩。

寫實性愛及暴力描寫

第七,禁止遊戲內出現不良傾向及不良誘導內容。「不良內容」遊戲第一時間讓人想起了《GTA》系列,最近盛傳開發進度已有70%的《GTA VI》是玩不到的了,就連今年即將推出的注目大作《Cyberpunk 2077》也剛剛被評定為18禁,遊戲內粗口滿天飛,而且據知還包含暴力與裸露鏡頭,其中不乏如《Witcher》、《God Of War》一類出現寫實的性愛及暴力描寫,相信同樣會被禁。

Mario受政治檢控

第八,禁止遊戲內出現「地圖創造」玩法或「地圖編輯」功能,自行編輯遊戲世界邊界被認為形同「宣揚分裂祖國」。以前經典的《RPG製作大師》故然不能玩,早前Switch的《薩爾達傳說曠野之息》因為要自行編製地圖也不能玩;另外《超級瑪利歐創作家2》最近進行一次大型更新,玩家可自行「創作世界」,如果你製作了一條水管讓Mario從中國逃離臺灣,那麼便犯下顛覆國家罪,就算Mario 擁有意大利國籍(還是日本?)也一樣會受到政治檢控。

後記:禁令一過唔使打機

除了上述禁止遊戲內出現內容,「2020中國遊戲禁令」還有很多限制,包括「禁止使用遊戲編輯器」、「要用實名註冊遊戲 ID」、「未成年玩家禁止在晚上10點到翌日上午8點間上線玩遊戲」、「法定節日不能上線超過3小時」,「平日上線不能超過1.5小時」、「8至16歲的玩家每月課金不能超過200人民幣」、「16至18歲玩家課金不能超過400元人民幣」,簡單來說,就是禁令一旦通過,「中國人唔使旨意再打機」,只好回家玩手指。希望這樣的一天不會來臨吧……