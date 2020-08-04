Google Pixel 4a官網直購送港2700入手　性價比更勝iPhone SE2？

Google Pixel 4a平價鬥iPhone SE 2？Google早前終於正式公布Pixel 4a，雖然新機的規格並沒有什麼突出賣點，只算是一台中階級數的「原生Android」手機，但今次Google策略明顯是針對Apple iPhone SE 2，以超平價的中階手機吸引用家。平價之外，最重要是今次竟然官方網店接受香港訂購，還要免運費直送香港。另外，5G版Pixel 4a又幾時出呢？

Google Pixel 4a論性能只算是中階級數，只配備中級Snapdragon 730G處理器，對於一般使用及打機都叫夠用。但最重要是349美金（約2700港幣），就可以擁有6GB Ram及128GB Rom，論中階Android手機而言都算沒有對手了。今次Google策略明顯是針對Apple iPhone SE 2來部署（因為上季iPhone SE 2銷量逆市大升），以高性價平的Android手機來吸引買家。而且Google「親生仔」的原生系統，加上不少用家推崇的Pixel AI拍攝功能（尤其是拍攝夜景比不少旗艦手機還要出色），相信不乏準買家換機。

Google Pixel 4a終於推出，大玩高性格比，同iPhone SE2比較邊部更抵玩？（圖片來源：Google）

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以往Pixel系列手機Google都沒有在香港發售，想玩只有買水貨。今次雖然官方發布時，香港亦都並非首發預售國家（台灣及美國等地首發），但竟然美國某大網店內，可以預購免費直送香港，還要免稅！

不過，今次推出預購只是4G版本，而5G版Pixel 4a官方指預計今年2020年秋季（或10月左右）才推出。

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