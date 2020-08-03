危險植物「大豬草」可做電池？還有一款「惡臭水果」可改變世界？

最近有傳媒報道指，美國及日本都收到神秘種子的包裹，均是由中國經快遞渠道匿名寄出。近日有網民指出，種子的「真身」是一種具危險性、名為「大豬草」的有毒植物，引起熱烈討論。不過，「大豬草」原來也有「善良」一面。

種子包裹引發的「生化戰」陰謀論

由 6 月開始，陸續有大量寄件人不明的包裹寄到美國至少 15 個洲份的民居，內含有不同種類的種子，而唯一可以識別的線索，就是速遞單上的「中國郵政」商標：

在包裝未有註明是種子屬於何種植物，卻有著詳細的說明教導收件人如何種植，相當詭異（圖 GNP News）

最近中美關係緊張，來自中國的匿名包裹引起關注，美國多洲政府都發出警告，質疑不知名種子可能是入侵性植物品種，禁止民眾種植，也不應隨便丟棄這批種子。由於牽涉到中國郵政，中國方面也有作出回應，堅稱該批快遞面單為偽造。

然而，有眼利網民認出了幾種種子中的其中一種，是帶毒植物「大豕草／大豬草」（Giant Hogweed），在美國以至日本的 Twitter 上都引起了相關的討論。

關於大豬草、不能不知的 7 件事

大豬草目前的主要生長地區為歐洲及美國的少數洲份，故其作為入侵品種之說未算準確，然而其毒性卻是不能忽視，各位也可以盡早了解一下有關它的知識：

👇👇👇按圖放大看大豬草的 7 件重要知識👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

大豬草是改變未來的「超級電池」原料？

雖然大豬草驟聽相當危險，在過去亦被當成沒有實際用途的毒草、人們多以見則除之的方式對待，然而在近日，就有人研究將大豬草製成電池原料，未來甚至可以取代鋰等金屬物料。

據俄羅斯國立研究型技術大學 MISIS 的研究團隊稱，他們一直嘗試轉化不同的植物或廢物原料作為能量儲存的媒介，例如椰子以及杏仁殼等等，但最終卻在大豬草的草莖中找到了效果更佳的電極性能。

大豬草莖內的核心部份為形似海綿的多孔結構物料，在適當的加工後將成為對儲存電力相當有效的炭物料電容器。（圖 Noxious Weed Blog）

除了大豬草之外，目前在世界各地也有不同的科學團隊正在研究同類型的水果／植物電池，其中一樣就是毀譽參半的「水果之王」 － 榴槤。

透過加熱，榴槤殼的海錦狀內芯一樣可以成為類似的多孔結構物料，同樣適合作為電池原料使用（圖 freepik）

同場加映：鋰充電池保養 6 大秘招

水果／植物「超級電池」雖好，然而仍然在研發階段，在它們正式來到之前，我們仍需要用到最普遍的鋰電池，而要維持鋰電池的壽命也是一大學問，以下 6 招各位還是先學一學，不然就會出現像《你部PSP電池脹爆未？日本網民Twitter警告隨時爆》一文中的危險情形。