【NASA 火星探測車】NASA 在火星執行探索任務的精神號、機會號和好奇號，已傳在很多火星超高清圖片，甚至發現火星有神秘雲團，逐步揭開火星的神秘面紗。太空和各星球的探索一直都是人類好奇心劍指的範疇，GitHub 就有開發者參考好奇號的設計，公開自製「火星車」的 3D 模型和製作過程，成功在淺水和沙地移動。每個人都可以進行外太空探索的未來，難道即將實現？

👇👇👇GitHub 自製火星車過程，有 3D Printer 就人人都做到？👇👇👇

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GitHub 平台上有開發者 jakkra 參考 NASA 好奇號的設計，自製出火星車，並把設計的 3D 模組檔案放上 GitHub 供人下載。從製作影片中看到，火星車能在沙地和淺水上順利行走，加上搖臂的設計，就是簡易版的好奇號。雖然所有人用 3D 打印機就可以打印出火星車的零件，但 jakkra 表示最困難的部分是需要大量調整程式碼，才可以順利操控。全民火星探索的日子，當然沒這麼快來到，不過現時也可以先看看 NASA 火星探索拍下的高清圖，筆者仍期待拍攝到生物跡象的一刻。

資料來源：GitHub

超高清火星地貌曝光

NASA 精神號、機會號和好奇號火星探測車在火車執行任務間，向地球傳回許多高清火星相片，近距離觀看火星上的沙漠﹑沙丘﹑天空，以及火星的 Arsia Mons 火山上形成的神秘雲團。這些火星探測車拍攝的相片，可能就是人類能否移民到火星的關鍵，也令人類對火星研究帶來新衝擊，看著這些高清火星地貌更有如去了一躺火星之旅。

👇👇👇 史上最高清火星地貌相 + 神秘雲團解構 👇👇👇

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行星日落情況

地球日落大家每日都有機會看到，有時坐巴士剛好看到日落的景色，就算看多少次都會所心動，沒想到不同星球的日落畫面會和地球相差這麼遠。NASA 戈達德航天中心（Goddard Space Flight Center）的行星科學家 Geronimo Villanueva 和同事開發出行星光譜生成器（Planetary Spectrum Generator），模擬出不同星球的日落情況，天王星的藍色日落真想親眼一看。

👇👇👇 NASA公開各行星、衛星日落情況 👇👇👇

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同埸加映：橫濱可動高達 GUNDAM FACTORY 竟不是RX-78-2？朝聖前必知10件事

橫濱 1：1 高達 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 😍 舉行網上直播，公開實物大Gundam不少新消息，原來它除了用二足步行，更有其他功能！早排網上流行一批「橫濱高達舉中指」圖片，還以為網民的改圖技術如此強，睇完呢10個橫濱實物大高達小秘密，你就會明！另外，入面還有搞笑的高達「上頭」拜神儀式，以及兩款1：144／1：100會場限定高達模型實物睇呀！👍

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點解編號唔係RX-78-2？除了步行更有新技能？👇

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