TikTok 即抖音國際版忽然從香港下架，現時在 iPhone App Store 及 Android Google Play 已經無法下載，到底會否引入正式中國版抖音暫時仍屬未知之數。趁 TikTok 下架，一齊回顧抖音最熱門騎呢挑戰。

抖音的國際版早前傳出消息可能在短期內因應近期事件退出香港市場，現時已經無法從 iPhone App Store 及 Android Google Play 中下載，官方未有消息會否改為在香港推出中國版抖音。不如趁這個機會，一齊回顧一下曾經在抖音上大熱的各種「騎呢」challenge 影片挑戰。

↓ 經典抖音騎呢 Challenge 你睇過幾多？↓

#CoronoaChallenge 舐馬桶

因應新冠狀肺炎暴發，抖音上出現非常反智的 #CoronaChallenge，挑戰用戶拍片舔不同的物件以示無懼疫情威脅，更有朋友激到「瀨」馬桶！不過抖音似乎發現這個 challenge 實在太瘋狂，現時過激片段基本上已經下架。

#GoCrazyChallenge 小心危險駕駛

由歌手 Chris Brown 發起的 #GoCrazyChallenge，相信是不少朋友認識抖音的原因之一。不少抖音用戶拍攝自己從駕駛席中走落車跳舞的片段，雖然不少影片應該有朋友幫忙駕駛，不過此舉還是十分危險的舉動。

#手指舞 挑戰其實唔易

近期不少用戶拍片參與的 #手指舞 挑戰，睇落好似好簡單，要玩得有節奏感又準確，其實一點都不容易。

#WipeItDownChallenge 變身影片新玩法

利用鏡頭剪接去玩「變身」是抖音影片的其中一大主流，至於 #WipeItDownChallenge 就是近期變身影片的大熱玩法。用戶主要借助抹鏡時侯「卒」玻璃的動作空間，剪接自己的不同造型，去製造變身效果。

#GoGoGoChallenge 真心玩騎呢

跳舞影片亦是抖音作品其中一個主流，近期熱門的 #GoGoGoChallenge 勝在舞步... 簡單得來帶點騎呢，所以亦吸引不少朋友接受挑戰。

抖音 App 現時依可以正常運作，喜歡拍攝有趣影片的朋友實在不用擔心，若果香港真的因為這個機遇，可以使用正式版中國抖音，各位抖音的小主播將可能面對八百百萬的中國抖音用戶，擴大觀眾群，說不定因緣際會變身可以挑戰一線 YouTuber 的大陸抖音網紅！

除了抖音，其實近期多個社交及通訊平台，好像 Google、Twitter、Facebook、WhatsApp 及 Telegram，已經先後表明，因應港區國安法的實施，會暫停處理港府索取用戶數據的請求。至於抖音國際版撤出香港，是否代表抖音中國版將會隨後在香港推出，而其他一眾中國市場的影音平台，好像愛奇藝、bilibili 等會否亦登陸香港？大家記得留意《香港01》的報道。

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