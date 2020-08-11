Nokia（諾基亞）最近公布將推出32吋FHD及50吋4K UHD解像度兩款智能電視，你沒聽錯，是電視機！好多人印象中Nokia是傳統手提電話品牌，但其實多年來Nokia都積極做科研，推出過不少概念產品，只是大部分都無疾而終或者出了也沒人知，本文就輯錄了當中一些特別古怪的產品，給大家感受一下Nokia的創意。

芬蘭公司Nokia始創於1865年，在90年代橫行手機市場，3310、8250及「蕉仔」8110等型號深入民心，可惜踏入2000年後被iPhone等智能手機取代。一度衰落的Nokia近年復甦，除了手機還不停開展其他市場，推出過的產品上至太空下至家電都有，好多都古靈精怪又有創意，以下這些你可能未見過。

有誰想到Nokia會推出電視機？不過此產品目前只在印度發售香港買不到。

👇👇點圖看12件Nokia古怪概念產品👇👇

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Nokia經典手機回顧，你用過邊一部？👇👇👇👇

除了一堆古怪產品，Nokia本業始終是電話，而且好多部都是70、80及90後的集體回憶，下列這批手機之中哪一部令你最回味？

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Samsung Galaxy Note 20及Note 20 Ultra早前就正式公布，新機都有不少賣點，性能上亦比上代，甚至早前S20大幅提升。可是這些賣點又適合哪些用家？新Note 20又值不值得換機升級？以下就盤點10類用家值得考慮換新機，即睇。👇👇👇👇

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