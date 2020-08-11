Wi-Fi 6 路由器竟$400有找？Honor Router 3平盡對手即睇有冇伏

Wi-Fi 6 基準推出了一年有多的時間，市場上的路由器（Router）選擇亦開始多，不過現在要買一個功能齊全的 Wi-Fi 6 Router，最起碼都要＄1000 起跳。 豈料一直以推出手機為主的華為子品牌 Honor，最近又「踩過界」推出 Wi-Fi 6 Router － Honor Router 3，最重要是取價不及對手的一半，實在非常吸引！

Honor Router 3 平價功能足

Honor Router 3 由 8 月 12 日起在港有售，售價為＄399，對比市場上動軏＄1000至$2000 的同類型 Router，Honor Router 3 的價錢只是它們的 2至3 成，而且在功能上還十分齊全，一般香港家用的相當不俗：

👇👇👇按圖即睇 Honor Router 3 主要功能賣點👇👇👇

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兩大注意位買家要留意

＄399 就可以買到最新規格的網絡環境，Honor Router 3 在性價比方面實在難以超越。不過在平價背後，Honor Router 3 亦有其缺點，首先其內置的處理器為華為自家研發的 Gigahome Wi-Fi 6 晶片，而非主流品牌所常用的 Qualcomm 出品，兼容性上當然沒有問題，然而表現、耐用性上則有待考證。

另一方面，Honor Router 3 的 AX3000 規格中，供 2.4GHz 頻譜使用的頻寬只有 574Mbps，支援此頻的裝置又多為舊型號，並不支援 Wi-Fi 6 的多裝置並行上網，故如果這樣的裝置數量較多，一樣會有「塞車」情況，各位準買家最好預先留意一下。

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