踏入8月第三周又有網店開倉，實惠 Pricerite 網店推出多部電視優惠，包括多款大呎吋4K智能電視，另外 Asus 華碩網店亦舉行減價，Zenbook特別版大減$5000！另外AVITA網店NEXSTMall亦有一口價3部Notebook5大套餐，一文睇盡30款劈價數碼產品！

實惠網店、Asus華碩網店同時舉行網店開倉清貨，Philips 4K電視、Asus Zenbook Edition 30特別版減價最多 【HK01 製圖】

👇👇Pricerite實惠網上商店本星期推售多款4K智能電視，Philips 50吋4K電視減至$3,600外，更有海信Hisense 24吋智能電視減至$1560，以下提供18款電視資料、售價及網店地址【點圖放大睇詳情】👇👇

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👇👇華碩香港官網亦同時舉行網店優惠，Zenbook系列最高減$5000，另有Vivobook及ROG電競Notebook等5型號共12部勁減，連贈品一次睇晒【點圖放大睇詳細】👇👇

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👇👇AVITA（前VAIO手提電腦品牌）推出套餐，購買同一品牌3部指定Notebook，可以一口價$7899至$11999，選擇包括LIBER V、ADMIROR及PURA系列、五個套餐價共27種組合、購買網址一次睇晒【點圖放大睇詳情】👇👇

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另外更有Lenovo店舖限定減價、網店Casio G-Shock半價，想了解更多即睇

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