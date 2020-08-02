盤點10部「命硬」手機　車壓無事、火燒不盡、iPhone擋子彈救命

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手機發展一日千里，近年手機都加入防水防塵保護，但一直有指iPhone、Android智能手機比以前功能手機（Feature Phone）不夠耐用，其實可能是錯覺！最近有網民手機「失而復得」，故事曲折而發現未有嚴重損毀，也是一部近年推出Android手機，是哪一部？下文盤點10部經歷「戰火」救回機主一命經典手機！

👇🏻👇🏻近日一名網民在Facebook上表示發現不見了主要手機，最後發現手機「在哪兒」，原來這部Android手機有這樣強悍的保護力【點圖放大睇故事】👇🏻👇🏻

失而復得兼平安無事，這部Android手機防護能力非常強悍！不過「命硬」手機又何只這部？當中有公認手機中最強的Nokia 3310外，更有iPhone、Samsung Galaxy智能手機上榜，當中更有擋子彈救命、高熱火燄燒不盡！

👇🏻👇🏻以下盤點10部史上最強防護手機威水史【點圖放大睇詳情】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻近年手機及電子產品經常強調「IP??」、「防水防塵」最強，當中的數字代表什麼？數字排位與分類有什麼關係？以下逐部認識防水防塵小知識【點圖放大看解釋】👇🏻👇🏻

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資料來源：Facebook讀者提供

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