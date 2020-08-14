【小米／豐澤網店開倉優惠】豐澤每周Outlet網店開倉，本星期的注目數碼產品包括相機、小米5G手機及華為旗艦Android手機！而小米（Xiaomi）香港網店亦舉行10週年網上活動，手機及米家智能家電提供減價、送禮，以下推介28款當中抵買數碼產品！

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👇👇 而小米舉行的10週年感謝祭網店活動，包括 5G智能手機、米家智能家電，有直接減價亦有購物送禮優惠，以下提供8款勁減優惠、網址及領取積分方法👇👇

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