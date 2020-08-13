小米／豐澤優惠POCO 5G手機勁減　4K電視劈價　22款抵買家電推介

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【小米 豐澤網店 網購優惠】8月網店優惠大放送！先是小米（Xiaomi）香港網店10週年網上活動，5G智能手機、米家智能家電提供減價或送禮；豐澤網店舉行品牌折扣，BRAUN 百靈、Kenwood 家電六折起！以下精選22款抵買優惠，另有4K智能電視狂減推介！

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