用手機拍片再share上社交網絡打卡呃Like已經是人人日日做的事，憑住簡單一部智能裝置就可身兼編、導、演三職絕不為奇。市場上影片編輯Apps眾多，消委會今次測試剪片Apps一共25款，當中7款每月收費約$23至$38不等、另外18款則是免費。結果發現程式功能懸殊，部份編輯功能豐富，但另一些頗有限制，甚至連基本剪片或聲音處理工作都未必勝任。

據知，消委會今次剪片Apps測試係由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing／ICRT）統籌進行。測試25款Apps中，有13款為Android Apps：

👇👇👇消委會剪片Apps測試結果（Android）👇👇👇

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另外12款則為iOS Apps：

👇👇👇消委會剪片Apps測試結果（iOS）👇👇👇

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一些App有水印、有影片長度和像素限制但編輯功能較全面；一些沒有限制兼提供無水印高清，則在某些設置選項略嫌不足。如何揀剪片Apps真是大學問。以下是消委會從是次測試結果歸納出的9大點分析，希望可以幫到你揀適合自己用的影片工具：

👇👇👇消委會剪片App測試結果功能評價9大分析👇👇👇

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由消委會報告所知，不同程式在各項測試下的表現都相差很大。免費版雖有功能較強的，但不少都有以下問題：頻賣廣告，會添加水印標記，又或影片長度或解像度受到限制。收費版大多沒有廣告，限制亦較少：

👇👇👇消委會剪片App測試《選擇指南》終極推薦Apps👇👇👇

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資料來源：選擇月刊

同場加映：日攝影師把便利店微波爐食品拍成高級料理

日本有位攝影師最近分享如何把把8款從7-11便利店購買的微波爐食品（包括豆腐、炒牛蒡、玉子燒、羊栖菜煮 、豆芽炒蔬菜、鹽燒鯖魚、醃黃蘿蔔及味噌湯）拍得像豪華豐盛好味料理，美輪美奐令人食指大動。

👇👇👇Twitter攝影師化7-11微波爐即食品為高檔菜式👇👇👇

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推主其他工具都盡慳，挑選從DAISO買來的碗碟器皿、放在NITORI平價餐枱上。加上一些簡單攝影小技巧，美如高級餐廳餐牌的沙龍相便告完成：

👇👇👇攝食呃Like必學8招技巧：一秒變7-11微波爐食品為超吸引料理👇👇👇

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