電池就是每件電器的心臟，你能想像到手機沒電的一刻有多絕望嗎？消委會測試30 款 AA 和 AAA 電池，包括勁量和GP等等，結果發現綜合性價比最優秀，並不是大家熟悉的知名品牌。

筆者對電池的最大（痛苦）回憶，不是來自充電池，而是一次性電池，大家同樣也有玩 GameBoy 未存檔但電池沒電，突然關機的經歷嗎？當時反而會因為這去研究那一款的電池比賽長壽，現在手邊有電器要換電時，又應該選那一款電池較抵玩，不用常常更換呢？

👇👇👇消委會對市面上 30 款 AA 和 AAA 電池進行比較，包括價錢和使用時間（壽命），結果性價比最高的電池，平均電池售價只需 $1.7，電池壽命高達 52.2 小時，即睇各電池排名（按評分星數倒序排列）👇👇👇

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消委會的測試中，除得知了鹼性電池的壽命比碳性電池好外，另外消費者要了解的是電池的電解液洩漏情況。消委會用兩個測試（IEC國際標準／消委會模擬測試），每款型號會採用 5 個樣本測試是模擬電能耗盡後，用家仍沒有把電池拿出的情況，看電池會否因這問題而有電解液洩漏，不等於在正常使用下也會出現同樣問題，旨在提醒用家不應在電器長期不用時，仍把電池放在電器內，因為電解液有機會令電器損壞。

👇👇👇消委會模擬測試中有電解液洩漏情況的 13 款電池👇👇👇

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👇👇👇選購和使用一次性電池要注意的 6 大貼士👇👇👇

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資料來源：消委會

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