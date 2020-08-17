消委會測試市面上多款 SoundBar，包括Sony、Samsung、Bose、Yamaha、Harman Kardon及JBL 5個品牌10個款式的家用SoundBar。各樣本的價錢由千元至萬多元不等，當中有兩款較貴的SoundBar表現不錯，但有一些價錢為約三、四千元的款式，表現比八、九千元的更出色。

一般人家庭想在家中享受更出色的影音體驗，大多會添置更好多聲道音響系統，可是安裝、設定都比較麻煩。近年就興起SoundBar，用家只需將一體化的SoundBar安裝在電視下方，配合subwoofer簡單設定，便可模擬出接近戲院的2.1、5.1、甚至7.1的環迴立體聲效果。不過市面上那麼多款SoundBar，那一款較好？選購時又要留意什麼？

Soundbar利用牆壁將音訊反射，模擬出接近戲院的環迴立體聲。（圖片來源：Sony）

今期消委會公布10款SoundBar評測結果，該測試是由國際消費者研究及試驗組織、委託歐洲檢定中心所測試，就音響質素、方便使用程度、耗電及功能多方面作出評測。當中最貴的Sony HT－ST5000表現最出色，但售價亦都是最貴的一款（$12900）。其他如Samsung、Harman Kandon、Bose及Yamaha等多款SoundBar，都有十分好的效果，性價比夠高！

👇 不同品牌款式SoundBar各有優劣，其中一款四千多元的款式能媲美頂級款式！即睇10款SoundBar售價、規格及評分👇

+ 29 + 28 + 27

👇 即睇消委會測試總結以及5個選購SoundBar貼士 👇

+ 8 + 7 + 6

同場加映：消委會對 30 款 AA 和 AAA 電池的測試，由價錢、電量等多方面測試，看看哪一款最抵用。

👇👇👇消委會對 30 款 AA 和 AAA 電池測試結果，第一位平均售價只要 $1.7，電池壽命高達 52.2 小時，性價比最高（按評分星數倒序排列）👇👇👇

+ 28 + 27 + 26

睇更多消委會作30款電池的評測結果？ 即入來睇👉消委會︳30款電池測試 13款有洩漏電解液情況 最抵用只要$1.7