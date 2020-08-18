iPhone 12配件商流出4款新機模型　向經典Apple設計致敬果迷必買

iPhone 12／12 Pro 機身設計向經典致敬！早前已有不少爆料達人指iPhone 12系列將會延遲10月才推出，不過與此同時，早前外國配件商流出了4款iPhone 12系列的模型機，而且可以看到設計正正是向Apple經典iPhone致敬，相信不少果迷相當期待吧！

以往iPhone傳聞的機身設計，很多時都是由配件廠「搶先」流出，皆因廠商都要提早設計模具來製作機殼等配件，今次iPhone 12就由外國某間手機殼廠流出實機模型。這一輯iPhone 12圖片來自以色列的果迷討論區HaApplelistim，可以清晰看到4部iPhone 12的外貌。分別是5.4吋、2部6.1吋及6.7吋版本，估計6.7吋便是早前傳聞的「iPhone 12 Pro Max」。最令果迷興奮看到機身設計是向舊Apple iPhone致敬（並非iPhone 5喔）！

細心睇下圖文介紹，究竟新機最似邊部經典iPhone（最後一張相更有新舊iPhone合照）👇👇👇

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資料來源：9to5Mac

同場加映：iPhone 12推出前有不少傳聞，包括推出日期、機身設計及功能等，下圖文及連結，為大家綜合所有iPhone 12推出前的資訊及傳聞，等果迷望梅止渴。

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