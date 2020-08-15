新全屏iPad Air詳細配置曝光　除一項目外全線性能貼近iPad Pro

距離蘋果秋季發佈會越來越近了，關於蘋果新品的曝光也越來越絡繹不絕。近日，外網知名爆料人給出了關於 iPad Air 第四代新品詳細參數曝光，性能直逼 iPad Pro，如果爆料成真，剛買iPad Pro的用戶一定會後悔不已。

爆料博主 Komiya 稱，iPad Air（Gen4）將會採用 iPad Pro的全面屏設計，同時也會用 FaceID替代掉原有的 TouchID，屏幕升級至11吋 Liquid Retina顯示屏，接口全面升級至 USB-C，四揚聲器設計，後置攝像頭為單攝，搭載最新A14X處理器，有128GB/256GB/512GB版本可選，起售價為649美元。

▼▼▼相關圖輯：兩款新iPad估計型號、尺寸及推出時機如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

網友表示，要是能將價格殺到四千元以下，絕對會成為絕殺。不過也有網友對此提出質疑，表示 全面品、FaceID 和 USB-C 雖然早晚都要下放至 iPad 全系列，但現在下放到 Air系列，感覺還是太早了。還有網友表示，「要是Air賣到這個配置，Pro怎麼賣？」

▼▼▼相關圖輯：即睇iPad Pro 2020 7大特點令你心動▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼相關圖輯：Magic Keyboard開箱實測▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】