新全屏iPad Air詳細配置曝光　除一項目外全線性能貼近iPad Pro

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

距離蘋果秋季發佈會越來越近了，關於蘋果新品的曝光也越來越絡繹不絕。近日，外網知名爆料人給出了關於 iPad Air 第四代新品詳細參數曝光，性能直逼 iPad Pro，如果爆料成真，剛買iPad Pro的用戶一定會後悔不已。

爆料博主 Komiya 稱，iPad Air（Gen4）將會採用 iPad Pro的全面屏設計，同時也會用 FaceID替代掉原有的 TouchID，屏幕升級至11吋 Liquid Retina顯示屏，接口全面升級至 USB-C，四揚聲器設計，後置攝像頭為單攝，搭載最新A14X處理器，有128GB/256GB/512GB版本可選，起售價為649美元。

▼▼▼相關圖輯：兩款新iPad估計型號、尺寸及推出時機如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

網友表示，要是能將價格殺到四千元以下，絕對會成為絕殺。不過也有網友對此提出質疑，表示 全面品、FaceID 和 USB-C 雖然早晚都要下放至 iPad 全系列，但現在下放到 Air系列，感覺還是太早了。還有網友表示，「要是Air賣到這個配置，Pro怎麼賣？」

▼▼▼相關圖輯：即睇iPad Pro 2020 7大特點令你心動▼▼

+4
+3
+2

▼▼▼相關圖輯：Magic Keyboard開箱實測▼▼

+16
+15
+14
新iPad Air傳以iPad Pro 11吋為基礎　採用更窄邊框加Type-C接口
iPad好用筆記App免費就有　原生備忘錄iPadOS 14手寫功能表現出眾
iPad終集齊滑鼠、鍵盤和手寫筆　平板取代電腦是趨勢還是空想？
iPad Pro／Air／Mini尺寸功能分唔清？即睇4款機型比較邊款最啱你
仲當iPad放大版iPhone、影片播放器咁用？31個必備App功能大增值
全新iPad Pro最大殺著　超小型激光雷達有幾勁？AR時代即將到來？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。