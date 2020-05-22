Apple Google 合作推出接觸確診者通知　支援型號香港幾時有？

【iOS 13.5新增功能】Apple 及 Google 兩大巨頭為應付新冠狀病毒合作推出的藍牙追蹤傳播工具 Exposure Notification API，正式登陸 iPhone 的 iOS 及 Android 平台。到底這個「暴露通知」如何補足傳統感染追蹤的不足之處？香港幾時有得用同支援咩型號的手機？即刻睇睇！

Apple 及 Google 兩大科技巨頭破天荒合作，為應付新冠狀病毒（COVID-19，前稱武漢病毒）而合作推出的藍牙追蹤傳播工具 Exposure Notification API 接觸確診者通知（iOS 譯「暴露通知」），可以跨越 iOS 及 Android 平台，互通聯繫，用以協助追蹤新冠病毒確診者曾經接觸的人士，就算大家素昧平生，只要曾經相遇，暴露通知都可以暴露你們之間的關連。

在 Android 或 iPhone 啟用「 接觸確診者通知」，用戶若果在 14 日內曾經接觸確診者，就會即時接收到通知，及曾經可以接觸的時間。（Apple、Google）

Exposure Notification API 接觸確診者通知 5 月 20 日正式隨 iOS 13.5 及 Android 的更新，支援兩大平台的流動裝置。其中 iOS 方面，iPhone 6s、6s Plue 及其後推出，支援 iOS 13.5 的裝置，均支援有關功能；而 Android 方面，則可以透過更新，為預載 Android 6 或以上裝置提供支援。現時全球 5 大洲總共有 22 個國家的衛生部門已經開始使用有關 API 開發自家 Apps，不過在香港，不論是 iOS 抑或 Android 平台，現階段依然無法啟用 Exposure Notification API 功能，似乎要等待香港衛生署投放資源開發相關 App，香港市民才有機會使用（大家可以用香港政府在處理口罩事宜的效率作合理評估）。

Exposure Notification API 支援型號： iOS：iPhone 6s、6s Plus 及其後型號 Android：支援 Android 6.0 及其後型號 香港推出日期：待定

了解 Exposure Notification API 接觸確診者通知背後技術：Apple Google 合作抗疫 藍牙追蹤傳播工具運作原理私隱問題解釋

Apple 及 Google 表示，Exposure Notification API 對比傳統感染追蹤，可以大幅提升追蹤曾經接觸確診者人士的效率。而為了令更多的用戶自願啟用這項功能，Apple 及 Google 在技術上，作出了多項保障，以限制任何機構存取用戶的個人資料及位置資訊，而且有關 API 亦僅容許每個地區的官方衛生機構使用，Apple 及 Google 更可以因應疫情緩和，而選擇在不同地區獨立關閉有關功能。

↓ 傳統感染追蹤跟接觸確診者通知原理比較 ↓

Apple 及 Google 表示， Exposure Notification API 藍牙追蹤工具並非用以取代傳統感染追蹤方法，而是希望提升其效率及效果。為確保用戶私隱，Exposure Notification 會利用 DP-3T 藍牙協定，每隔一段時間隨機產生加密金鑰，向附近手機發出識別訊號的同時，亦不斷接收附近其他手機發出的訊號。用戶必須同意啟用有關功能，衛生當局才可以獲得有關資訊，而每台手機亦只會儲存 14 日曾經接觸其他手機的記錄，所有記錄亦會是匿名，而且不會帶有位置訊息，只會記錄曾經接觸的手機的隨機加密金鑰，作為確診者上報時對比之用。

↓ Apple 及 Google 合作追蹤新冠傳播藍牙工具原理 ↓

+ 4 + 3 + 2

記者就有關部份確診者潛伏期長於 14 天提問， Exposure Notification 能否讓衛生部門將手機儲存隨機加密金鑰的日期由 14 日再作延長，不過 Apple 及 Google 回覆表示，現階段跟多國衛生部門了解後，認為 14 天已經足夠作為有效感染追蹤之用，暫時未有需要再進一步延長 Exposure Notification 儲存加密金鑰的時間。