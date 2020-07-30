新型冠狀病毒肺炎瘟疫持續，世界各地都有政府同輿論提倡所謂「防疫新常態」，要求市民遵守出入戴口罩、保持1.5至兩米的所謂社交距離、避免去人多擠迫地方等等措拖，藉以切斷傳播鏈、減低感染。勞民傷財是一定的，所以科技發明方便世人都幾緊要。好像日本就即將在某些公共場所以全息空氣投影觸控屏幕代替實體觸控屏幕，減低市民經手部接觸染病風險。

日本的餐廳、圖書館及診所等多處公共場所，可能很快就應用新一種應對新型冠狀病毒肺炎瘟疫的方法：移除自助機的實體觸控屏幕，改用全息空氣投影觸控屏幕。就像科幻片成真，市民可以滑動並點擊來操作懸浮於空中的、類似立體投影Hologram觸屏。

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博報堂製品計劃於7月8日開始向企業提供Air Touch Panel，主力開拓醫院和銀行的接待終端、餐廳的菜單終端、圖書館和書店的搜索終端及商業設施等「B to B」（Business to Business）服務領域，還會在便利店的年齡確認觸控屏上應用。因此如果有機會在不久將來遊日，或見到此類高科技投影觸屏的實際應用。

資料來源：SoraNews24、博報堂、Parity Innovations、FNN Prime、Livedoor News、My Game News Flash

新型冠狀病毒的肺炎瘟疫都不知不覺持續9個月，為了應對瘟病大流行，世界多地有識之士、醫療專家和創意人各出奇謀，開創發明減低染疫風險。有神奇、有騎呢、有無厘頭，各具擅場。

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同場加映：日本透明防水口罩 游水都要戴住防疫？

日本有游泳用品公司推出透明防水口罩「Pool Mask Man」給游泳教練配戴，上游泳課時使用減少病毒經飛沬傳播的機會，據知獲全國熱訂。

「Rockin'Pool」經理西川隼矢設計出此透明防水口罩，據稱是為體育游泳課的教練而設，可覆蓋鼻下區域，跟外科口罩相若。

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