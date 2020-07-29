【電子錢包】減少使用現金傳毒機會 無接觸結賬更安心

疫情橫行，香港情況仍未穩定，市民大眾當然亦不敢鬆懈，對衞生要求非常嚴格，口罩、洗手液、消毒噴霧統統用上，但有樣東西其實暗藏邋遢，就是大家銀包裡的紙幣、硬幣。市民要如何應對？有專家就建議多用電子錢包可有效防疫。

疫情個案不斷上升，雖然很多市民已經可以在家工作，外賣外送服務亦十分成熟，不過始終不是人人都可以在家工作，外賣外送服務亦不是所有商品都買得到。逼不得已需要外出購物，除了口罩、搓手液以外，還有甚麼衞生措施？原來使用電子錢包，已經可以大大減少傳播風險。

紙幣硬幣十分污糟，病毒可以經由現金傳播，大家可能都已知道。使用電子錢包，店員可以透過收銀機掃描客人手機上的付款碼，以AlipayHK為例，一般情況下收銀機和手機保持2至8厘米距離就可以完成交易，相比起輕觸式信用卡及預付卡更能保持一定距離，有效避免店員和客人近距離接觸。另外，客人在部分商戶同樣亦可以透過手機直接掃描店舖內的商户碼，輸入付款金額即可完成交易，店舖亦會即時收到通知，可謂全程無接觸。

收銀機和手機保持2至8厘米距離就可以完成交易。

為減少出街及社交接觸以減低受感染的風險，亦可以透過電子錢包進行網上消費。經過疫症的洗禮，市面上已經有愈來愈多的網上商戶接受客人使用電子錢包付款，尤其可以透過AlipayHK購買防疫用品和繳費生活雜費。

此外，AlipayHK亦因應疫情推出《抗疫Go》疫情資訊功能，結合了不同疫情資訊和多項居家服務，除了每日更新本地及全球疫情數字，亦有確診個案建築物地圖，幫助用戶緊貼疫情，保持警惕。同時《抗疫Go》亦整合了多項線上服務，包括水電煤等繳費、外賣自取服務、預約家居清潔等。

值得一提的是AlipayHK現時提供的繳費服務屬最為全面，不僅可以繳付全港水電煤、稅項、差餉、電話費等，更能繳付寬頻網路甚至物業管理費，方便大家安在家中輕鬆解決日常生活瑣事。與此同時，AlipayHK亦與幾間支持抗疫行動的機構合作，讓大家輕易進行網上抗疫捐款。要成功抗疫，需要每個人同心協力，每個人多做一點，把傳播風險減到最低，不妨由付款的小習慣開始。

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