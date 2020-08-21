今時今日智能手錶Smart Watch已十分普及，但到底全球市場是如何分佈？就算不讀經濟也能看出蘋果的Apple Watch是最多人使用，但有趣的是哪個品牌排第2好賣？可能你會以為是Samsung，非也。答案就等Counterpoint Research的2020上半年最新調查報告話你知！

海外權威市場數據網站Counterpoint Research剛公布，2020上半年全球智能手錶的銷量營收排名，一如所料蘋果Apple Watch誇張地以超過市佔率5成稱霸，而且按年有顯著成長，從43.2%上升至51.4%。同一報告中指出主要是新的series 5和平價series 3領導了高、低價市場。至於第2位，則是一個大家不太想像得到，這品牌比Samsung、華為更好賣？

Apple Watch銷量面對肺炎疫情不跌反升，實在令人驚奇。（資料圖片）

👇👇👇點圖看2020上半年智能手錶全球銷量排名👇👇👇

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於頭5款最好賣的智能手錶之中未見Garmin的名字，但其營收卻能登上第2位，原因是Garmin的產品價格相對較高。 (圖片：Counterpoint Research)

Garmin走中高檔路線，其Vivoactive系列十分受女性歡迎。（Garmin官方圖片）

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