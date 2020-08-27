【Back to School 2020 Microsoft Surface學生優惠】HKT education今年又同Microsoft Surface合作進行搜尋結果Notebook Ownership Program 2020，Surface Go 2、Surface Pro 7、Surface Laptop 3及Surface Book 3各級平板及筆電都激減逾4千元！

Microsoft Surface系列最大賣點係全部採用PixelSense觸控螢幕和「夠輕薄」。返放學帶筆電，輕薄便攜幾重要。始終火牛線材已經不輕，要是Notebook筆電機身重，揹出揹入頗辛苦。Microsoft Surface系列算靈活輕盈，Surface Go 2、Surface Pro 7基本上是平板機，能配以螢幕觸控筆和鍵盤使用，一如Apple iPad；可螢幕觸控的筆電Surface Laptop 3、Surface Book 3都很輕身亦能拆下鍵盤同平板用，帶往上堂、長時間溫習也不錯（電池續航力達11.5至17.5小時都有，按型號而異）。

對於不少學生而言，價錢較為經濟入門級的機型已經夠用。起碼一萬元樓下玩到第10代處理器的平板筆電兩用機係件幾抵的事：

👇👇👇Microsoft Surface系列抵玩之選👇👇👇

或者有從事設計、多媒體美術相關的同學需要較大記憶體用量或者更高級數顯示卡去用來作「學習課業之用」（至於某啲打機需要就... 大家心照）。以下是HKT網店所有特價品的詳細資料同完整報價：

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除了Microsoft Surface平板同筆電，HKT education同一購買平台亦都有特價Surface專用電腦配件（觸控筆、滑鼠、轉換器、Dockings；畢竟Surface Pen是要另購）和Adobe Creative Cloud和Office生產力工具軟件。甚至是真無線耳機、Speaker、打印機、空氣清新機、路由器、無線充電板甚至吸塵機同洗地機械人都有！買來Hall用屋企用得啱：

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資料來源：HKT education、Microsoft

同場加映：消委會無線吸塵機Dyson、Philips等多款獲高分

無線吸塵機如何選購？消委會2020年初曾為廿款無線直立式吸塵機，包括Dyson、Philips、Electrolux等大牌子作詳細測試，而最近Dyson亦推出了極輕量化的Digital Slim。款式太多、花多眼亂不知如何揀好？《香港01》科技玩物記者就為準買家分析5大選購心得，以及盤點消委會評測11款高分推介。

市面上無線直立式吸塵機款式實在太多，當中Dyson、Philips近年推出不少款式，如Dyson的旗艦吸塵機「V11加強版」以及輕量化的「Digital Slim」等，花多眼亂不知用什麼準則來選購吸塵機。記者就為大家分享5大選購無線吸塵機時的心得，以及盤點精選11款消委會評測較高分的款式。

👇👇 揀無線吸塵機應注意的5大要點，以及精選11款消委會評分較高的款式👇👇

想睇埋購買教學同各款分數？觀看完整全文：消委會無線吸塵機Dyson、Philips等11款高分推介 附5個選購心得