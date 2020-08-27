無線吸塵機如何選購？消委會2020年初曾為廿款無線直立式吸塵機，包括Dyson、Philips、Electrolux等大牌子作詳細測試，而最近Dyson亦推出了極輕量化的Digital Slim。款式太多、花多眼亂不知如何揀好？《香港01》科技玩物記者就為準買家分析5大選購心得，以及盤點消委會評測11款高分推介。

市面上無線直立式吸塵機款式實在太多，當中Dyson、Philips近年推出不少款式，如Dyson的旗艦吸塵機「V11加強版」以及輕量化的「Digital Slim」等，花多眼亂不知用什麼準則來選購吸塵機。記者就為大家分享5大選購無線吸塵機時的心得，以及盤點精選11款消委會評測較高分的款式。

👇👇 揀無線吸塵機應注意的5大要點，以及精選11款消委會評分較高的款式👇👇

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