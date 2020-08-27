【特殊恐懼症】每個人都有自己恐懼的事，或者有一些比較公認為恐怖的事物，如鬼﹑曱甴﹑電話沒電等，而 Twitter 近日有幾張漫畫圖爆熱，引來大量網民討論，內容正是人對某件東西或事物的「特殊恐懼症」。漫畫的第一張就講到，作者居然覺得鉛筆頭很可怕。

👇👇👇Twitter「特殊恐懼症」漫畫。網民分享 8 種「特殊恐懼症」和害怕原因，有那個你亦有共嗚？👇👇👇

「專屬」的特殊恐懼症

看完 Twitter 網民的留言後，才發現原來這麼多各式各樣的「特殊恐懼症」，甚至令筆者思考，是否這個世界所有事物都有某個人會感到恐懼，包括一粒糖﹑一條頭髮。看完網民分享後，筆者也藉此機會分享一下自己的「特殊恐懼症」。小時候去戲院看《超級無敵獎門狗》電影時，被企鵝戴手套在頭上那一幕的畫面和雷電聲效嚇了一跳，從此對這套電影的泥膠公仔莫名感到恐懼。即使筆者現在看鬼片也會悶到睡著﹑玩機動遊戲不叫一聲，但也仍沒膽量挑戰這套《超級無敵獎門狗》。

資料來源：Twitter@3MshXcteuuT241U

同場加映：「靈異自拍照」熱爆Twitter 日本網民齊拆解為何拍不到拍攝者？

網上不時會看見拍攝到靈異畫面的相片，可能是不自然的動作、並「不存在」的物體，或奇怪的現象。日本就有網民貼出一張，在手機發現的「靈異」照片，相片靈異的地方不是影到什麼，反而是為何影不到什麼。明明是正面對鏡自拍的照片，但鏡中竟沒有反映出拍攝者，因此引發網民熱烈討論。

👇👇👇網民推理「靈異照」的拍攝方法，以及推主拆解相片鍊成方法，原來個個都影到？👇👇👇

想知推主如何影到「靈異照」？即睇：「靈異自拍照」熱爆Twitter 日本網民齊拆解為何拍不到拍攝者？