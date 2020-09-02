【大專生Back to School優惠】9月正式開學，無論返校或網上授課都要Mac、PC、平板「一腦旁身」，友和、百老滙、豐澤即日推出大專生優惠，另加13間大專院校現正進行的Back to School優惠一文睇晒！

👇👇 友和網店9月1日起展開「大專生優惠」，網店特選Apple產品（Macbook系列、iPad Pro、Apple Watch）除現金價更平，以大專院校學生證登記Yoho VIP時更照價再減，盤點40款大專生優惠數碼產品、連百老滙網店Apple產品【點圖放大睇】👇👇

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👇👇 豐澤網店亦趁開學舉行「遙距學習」優惠，Dell、AVITA Notebook、ACER桌上電腦等13款特價，讓學生輕鬆Study from Home【點圖放大睇優惠】 👇👇

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而各大院校各自都有Back to School 大專生優惠，除Apple產品外亦有PC Notebook，以下提供各院校大專生優惠比較。

👇👇 Mac 系列電腦「U-Mac Program 2020」優惠平過Apple教育商店、Samsung及Dell Notebook編輯推介👇👇👇

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ASUS、Lenovo、Microsoft Surface同期亦有大專生Back to School，想睇所有大專生開學電腦優惠，即click👉🏻👉🏻 Back To School｜13間大專生Notebook優惠懶人包 👈🏻👈🏻

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