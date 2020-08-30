【Gboard自訂iPhone鍵盤背景】只用iOS鍵盤的iPhone用家，有無諗過其實你個Keyboard都可以色彩繽紛很不一樣？想改到iPhone手機鍵盤不再單調，你都可以！

只要用Google推出的第三方鍵盤App「Gboard」，就能自由設定iPhone／iOS鍵盤背景配色，不再黑白灰咁單調，甚至可以套用你喜愛背景同字體顏色！不怕肉麻不怕毒真係可以key你個二次元／三次元男女神上去都得！

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Gboard有點似Android用家常裝的Go輸入法，由Google推出的第三方鍵盤，能讓 iPhone用家果迷透過鍵盤上的Google搜尋鍵直接搵圖片、貼圖、Gif甚至分享Youtube影片，減少頻頻換App的麻煩步驟。更新版本加入自由設定鍵盤風格主題的多元化選項，讓iOS鍵盤不再一模一樣 ：

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資料來源：Gboard＠App Store/@Google Play、MRMAD

同場加映：iPhone iPad玩《Fortnite要塞英雄》重裝教學

Fortnite因「私自收錢」而被Apple封殺的事，至今沒有解決的跡象，Epic的官方戶口更有機會被Apple取消。雖然Fortnite早已被下架，但iPhone玩家想玩Fortnite仍有辦法，下文就會有詳盡教學。

Fortnite被下架後，eBay突然多了很多已安裝了Fortnite的二手iPhone出售，部分更被炒貴兩倍以上！其實，如果真是很想玩Fortnite（或其他早已下架的遊戲或apps），都可以有方法重新下載，大前提是用戶曾經購買或下載過。如果完全沒有下載過的，唯有借朋友的Apple ID登入iPhone來下載吧。

上eBay就可以看到不少人將早已預載Fortnite的二手iPhone上架炒賣，一台二手只值3000元左右的iPhone X被炒至萬多元。（網上截圖）

👇👇👇找尋曾購買或下載的遊戲／Apps，只需要在AppStore內跟以下圖文步驟便可，簡單下載Fortnite或其他舊apps👇👇👇

想睇晒秘技全部Steps？即觀看完整全文：iPhone iPad想玩《Fortnite要塞英雄》？教你iOS安裝已下架舊Apps