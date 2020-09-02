2020年進入9月有關蘋果（Apple）新iPhone12發布會的傳聞一直未停過，海外權威媒體彭博（Bloomberg）近日再為多項消息進一步求證，據消息人士透露蘋果要求供應商生產7500萬部5G版iPhone，其中更包括新顏色「午夜藍」，意味著十年來萬眾期待的藍色iPhone將在今年面世！

彭博報道指蘋果預計在10月推出4款新iPhone，亦即傳聞已久的iPhone 12（5.4"）、iPhone 12 Max及iPhone 12 Pro（6.1"）、iPhone 12 Pro Max（6.7"），大家可能覺得這不是早就知了嗎？但今次由彭博確實地說出「10月」這個日子，比過去所有傳聞都更可信。而且除了「午夜藍」新iPhone外，報道中還指蘋果在秋季將有大量新品推出，包括一些之前從未聽說過的產品，詳情請點擊下圖觀看。👇👇👇

消息指蘋果計劃iPhone 12高階機款加推深藍色的「午夜藍」取代2019年iPhone 11 Pro機款的「夜幕綠」。（Bloomberg）

另外也有指iPhone 12的幾個型號不同容量之電池已通過了國際認證，估計4個型號將分別為：iPhone 12（2,227mAh）、iPhone 12 Max及iPhone 12 Pro（2,775mAh）、iPhone 12 Pro Max（3,687mAh），數字上看3,687mAh的確是很強勁的電量，相信續航力會和上一代同樣持久。

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照蘋果慣例每代iPhone 都有一隻代表顏色，紅、綠、金都用過了，今次用藍色也不足為奇。(Wedbush)

同場加映：iOS14將如期推出先睇有什麼更新

以上一系列關於蘋果的消息雖然「不中亦不遠」但始終仍是傳聞，但是iOS 14作業系統將在9月如期推出就相對確實，我們就先來看看新iOS有什麼重點。

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