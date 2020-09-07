小米POCO X3超平價遊戲手機發表速試　再推介4部抵玩小米大電機

【小米平價新作 POCO X3】雖說 5G 連線在目前手機市場尤如「標配」一樣，但如果讓你放棄 5G、卻可以令機價便宜＄1000～＄2000，你又會作何選擇？小米在不久前發表了旗下電競手機系列新作 POCO X3 就是一部這樣的手機。

小米POCO X3 － 極平價長氣遊戲機

POCO X3（或稱 POCO X3 NFC）是全球首部採用 Qualcomm Snapdragon 732G 處理器的手機，除了擁有中階的處理能力之外，機內又搭配了 5160mAh 的大電，最重要是售價夠平，只要不足港幣＄2000即可入手。

中階長氣新秀、POCO X3 四大賣點

「我們要做一部全能型的中階機」小米如是說，在發布會上就強調了小米 POCO X3 至少有四大主力賣點。

👇👇👇按圖即睇 POCO X3 主力賣點詳細👇👇👇

早前我們就取得實機，在正式的詳細評測前，以下就先帶大家看看其外型、設計：

👇👇👇按圖即睇 POCO X3 外型、設計詳細👇👇👇

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POCO X3 上市、售價資訊

小米剛在不久前才在網上進行了 POCO X3 的國際發布會，但據悉這部平價新機將會在數日內於香港官網上架。

而在售價方面，小米暫只公布了 POCO X3 在歐洲上市的早鳥售價為 229歐羅起、換算約＄1800 港幣，以此配置而言相當吸引。當然，香港方面的售價如何就還要等待官方確認，但相信會保持在一個十分抵玩的水平。

小米其他大電平價機推介、最平＄999 有交易

如果 5G 並非必然配置、而你又正在找一部大電池的機種的話，其實小米今年還有推出其他同樣標榜大電池的 Android 手機，尤以紅米 Redmi 系列為主，當中最低價由＄999 起，論價錢絕對可以與今日登場的 POCO X3 一較高下：

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POCO 系列是近年小米旗下性價比最高的系列之一，而除了今次登場的平價型號之外，還有旗艦型號與 POCO F2 等選擇，而其拍攝功能多元化，有助拍攝更具寫真感的人像相片，今次的教程示範也是以 POCO F2 完成：

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