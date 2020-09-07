豐澤/蘇寧/MOSS 筆電減$5000　電腦劈價過萬　38款數碼產品推介

撰文：鄧鴻至
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【網店開倉優惠】9月網店優惠陸續有來；MOSS九龍灣電腦店舉行Dell手提電腦及桌上電腦促銷，部分型號減價過萬！豐澤、蘇寧網店亦舉行outlet開倉，iPhone 11 Pro 256GB減近千！
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👇🏻👇🏻 Suning 蘇寧香港網店3C產品減價，當中iPhone 11 Pro 256GB以開倉價發售，推介共12款劈價數碼產品【點圖放大睇】👇🏻👇🏻
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