擁有ANC主動降噪的藍牙真無線耳機（TWS）已愈出愈多，而在iPhone主導下Apple的AirPods Pro有先天優勢，但在降噪效果上AirPods Pro並不是最強，花上千元買ANC耳機當然是希望隔絕外間雜音，大家對降噪效果都很關注，本文就找來5款2020年推出的同類產品和AirPods Pro比一比。

除了好多人熟悉的Sony WF-1000XM3外，踏入2020年幾乎全部知名音響品牌都有推出ANC TWS，但耳機如此多也很難全部測試，今次我們就用幾個較大路的牌子包括：1More、Sennheiser、Jabra、Libratone當然還有Sony，試試它們的降噪效果和AirPods Pro差多少。文末還有最新出品的Samsung Galaxy Buds Live詳細評測，耳機迷不要錯過。

不少耳機配搭iPhone使用也能打開降噪功能，但當然不及AirPods Pro方便。（資料圖片）

5款耳機 VS AirPods Pro降噪效能大比拼👇👇👇

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在今次測試中Jabra Elite 75t效果最令人驚喜，實在是TWS界的黑馬！（資料圖片）

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三星旗下Samsung Galaxy Buds Live終於推出，到底這個造型獨特似「腰果」的耳機功能和降噪效果如何？同去年出品的AirPods Pro比又會否更勝一籌？立即就為大家詳盡評測👇👇👇

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