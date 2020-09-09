iPhone 12 將公布！Apple Event 今年蘋果秋季發布會即將在9月15日舉行，期望會有一大堆新產品推出。當中最令果迷期待的當然是 iPhone 12 吧！過去半年有關新手機的「傳聞」非常非常多。《香港01》科技玩物記者就為果迷們，集中整理十多個可信性較高的 iPhone 12外型、售價及新功能的傳聞消息。

雖然早前Bloomberg彭博指今次9月的 Apple Event主角將會並非 iPhone，但亦都有不少大陸的消息指，很大機會將會先行推出2款6.1吋 iPhone 12。除了發布日期外，還有很多有關 iPhone 12 的消息傳聞，包括機身設計、新功能以及售價等。

全新設計的iPhone 12會否是今次發布會主角？（圖片來源：PIGTOU）

下圖文為大家整理十多個有關 iPhone 12的可靠性較高的資訊，包括售價、設計及功能！👇👇👇👇

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另外，9月15日（香港時間9月16日凌晨1時）的Apple Event 發布會，iPhone 12以外相信還多非常多的新產品公布，估計包括新 iPad Air 4 及 Apple Watch series 6等。下圖文就為各果迷分析估計，究竟會有什麼產品推出👇👇👇👇

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睇詳細全文 👉iPhone 12來了！Apple Event發布會9.15舉行 料iPad/AW6新品登場

同場加映：如考慮會換 iPhone 12，同時會放 2 手 iPhone 的用家，可早一點留意 2 手回收價。放到一個較高的價錢，也意味換 iPhone 12 的成本更低。👇👇👇歷代 iPhone 回收價（參考 csl.），先達手機店大多以csl.報價再減約$200至300元回收，當然手機的損耗程度也會影響回收價，放售時宜多問幾間店舖👇👇👇

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